Vierschanzen-Tournee: Kraft zieht positives Fazit nach Oberstdorf

Die ÖSV-Skispringer haben Oberstdorf erstmals seit elf Jahren ohne Podestplatz verlassen, die Chance auf den Gesamtsieg in der Vierschanzen-Tournee ist dank Stefan Kraft aber intakt. Der Gewinner von 2015 liegt nach dem Auftakt als Vierter umgerechnet 9,5 bzw. 7 Meter hinter dem Spitzenduo Kamil Stoch und Richard Freitag. Am Montag folgen im Neujahrsspringen die nächsten von noch sechs Flügen.

Kraft behält Optimismus

Ein nicht ganz perfekter Sprung im Finale kostete den Halbzeit-Spitzenreiter Kraft den vierten Podestplatz der Saison. Der Doppel-Weltmeister wartet damit weiter auf den ersten perfekten Einzelwettkampf im Olympia-Winter. Doch er behielt seinen Optimismus. "Ich bin voll dabei. Und Garmisch liegt mir auch ganz gut, ich habe mich mit der Schanze gut angefreundet", blickte der Dritte vom 1. Jänner 2017 voraus.

Cheftrainer Heinz Kuttin sprach sogar von Garmisch-Partenkirchen als "Heimschanze" der Österreicher. Auf der großen Olympiaschanze hatte das ÖSV-Team im Sommer und zuletzt vor Weihnachten Trainingskurse absolviert. Es sei für das Gefühl der Athleten gut, nun dorthin zu fahren, betonte Kuttin. Gregor Schlierenzauer hatten Krafts jüngste dortige Sprünge beeindruckt. "Wenn Stefan wieder so springt, dann gewinnt er die Tournee", sagte der Stubaier im Vorfeld der 66. Auflage.

Vierschanzentournee: Die Sieger der letzten 20 Jahre © getty 1/21 Von Hannawalds historischem Triumph über einen fliegenden Finnen, den Floh vom Fichtelberg und Österreichs Dominanz. SPOX blickt auf die Tournee-Sieger der letzten 20 Jahre zurück © getty 2/21 1997/1998: Kazuyoshi Funaki (Japan). Er siegte auf den ersten drei Schanzen und holte sich vor Sven Hannewald den Titel © getty 3/21 1998/1999: Janne Ahonen (Finnland). Schnappte sich 1999 den ersten seiner insgesamt fünf Tourneesiege © getty 4/21 1999/2000: Andreas Widhölzl (Österreich). Er gewann auf den letzten drei Schanzen und sicherte sich so den Tourneesieg © getty 5/21 2000/2001: Adam Malysz (Polen). Musste sich auf den ersten beiden Schanzen noch geschlagen geben, ehe er in Innsbruck und Bischofshofen triumphierte © getty 6/21 2001/2002: Sven Hannawald (Deutschland). Historisch! Hanni gewann als bislang einziger Athlet alle vier Springen. Da verbeugte sich selbst der 2007 verstorbene Bundestrainer Reinhard Heß © getty 7/21 2002/2003: Janne Ahonen (Finnland). Ihm reichte ein Sieg in Innsbruck, um die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen © getty 8/21 2003/2004: Sigurd Pettersen (Norwegen). Kam ebenfalls auf drei Siege. Peter Zonta war nur in Innsbruck besser © getty 9/21 2004/2005: Janne Ahonen (Finnland). Er knackte fast den Rekord von Sven Hannawald mit den vier Tagessiegen. Doch im letzten Springen landete Ahonen nur auf Platz zwei © getty 10/21 2005/2006: Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien). Das Duo hatte nach vier Springen jeweils 1081,5 Punkte. Erstmals in der Geschichte der Tournee gab es zwei Sieger © getty 11/21 2006/2007: Anders Jacobsen (Norwegen). Setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregor Schlierenzauer durch © getty 12/21 2007/2008: Janne Ahonen (Finnland). Er holte sich als erster Skispringer den fünften Gesamtsieg. Erstmals wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen, Innsbruck (zu viel Wind) fiel aus © getty 13/21 2008/2009: Wolfgang Loitzl (Österreich). Loitzl gewann gleich drei der vier Springen © getty 14/21 2009/2010: Andreas Kofler (Österreich). Ihm reichte für den Gesamtsieg ein erster Platz in Oberstdorf, in den anderen drei Wettbewerben landete er nicht auf dem Podest © getty 15/21 2010/2011: Thomas Morgenstern (Österreich). Morgi ließ Simon Ammann (SUI) und Tom Hilde (NOR) hinter sich © getty 16/21 2011/2012: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der 23-Jährige gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und bescherte den Österreichern den vierten Titel in Folge © getty 17/21 2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der Dominator wiederholte seinen Triumph bei der Vierschanzentournee dank Siegen in Innsbruck und Bischofshofen © getty 18/21 2013/14: Thomas Diethart (Österreich). Der Sensationssieger kam aus dem Nichts und gewann sowohl in Garmisch als auch in Bischofshofen © getty 19/21 2014/15: Stefan Kraft (Österreich). Der 22-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Michael Hayböck und Peter Prevc durch © getty 20/21 2015/16: Peter Prevc (Slowenien): Während Severin Freund noch den Auftakt in Oberstdorf gewann, ließ Prevc seinen Gegnern in den restlichen drei Springen keine Chance © getty 21/21 2016/17: Kamil Stoch (Polen). Polen feierte mit Stoch und Piotr Zyla einen Doppelsieg, Daniel-Andre Forfang stürzte beim allerletzten Sprung und wurde nur Dritter

Schlierenzauer steigert sich

Der Rekordsieger im Weltcup hat selbst in Garmisch dreimal gewonnen und setzt auf eine weitere Steigerung auf seinem Weg zurück. In Oberstdorf erreichte er als 13. seine beste Platzierung seit einem siebenten und achten Platz beim und kurz nach dem Comeback im heurigen Jänner nach einem Kreuzbandriss.

Dabei erwischte der 27-Jährige vor allem im ersten Durchgang extrem ungünstige Windbedingungen. Dennoch gab er sich auch selbstkritisch. "Bei der Technik ist noch einiges zu tun", sagte Schlierenzauer. Mit dem weiteren Schritt in Richtung Spitze war er aber zufrieden. Die übrigen ÖSV-Springer vermochten die im Garmisch-Training gezeigten Steigerungen nicht umzusetzen - kurzer Anlauf bei Rückenwind waren zu viel an Bremswirkung.

Stoch feiert ersten Saisonsieg

Stoch feierte nach den Plätzen drei und zwei bei der Generalprobe seinen ersten Saisonsieg. Nach dem Triumph in Bischofshofen am 6. Jänner war es für den 30-Jährigen Titelverteidiger der zweite Tournee-Tagessieg en suite. Er hatte zweimal nur mittelstarken Rückenwind erwischt und brillierte im Finale am Samstag mit der Höchstweite von 137 Metern. "Es war ein wirklich guter Tag für mich", freute sich der Doppel-Olympiasieger von Sotschi 2014.

Der Wahl-Oberstdorfer Richard Freitag brachte die 25.000 Fans in der vollbesetzten Arena auch mit dem zweiten Rang zum Jubeln. "Wir sind erst am Anfang, und es geht knapp zu", sagte der 26-Jährige. Gut reinzustarten und alles auszublenden sei nicht leicht gewesen, gab Freitag zu. Er trägt die großen Erwartungen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2001/02 praktisch alleine, denn Vize-Weltmeister Andreas Wellinger liegt als Zehnter schon 21,5 Punkte hinter ihm.