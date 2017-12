Die Vierschanzentournee 2017/18: Alle Infos zu den Springen und den Teilnehmern

NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Tag 4 Shenzhen Open Women Single Shenzhen Open -

Tag 4 ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Viertelfinale

Am 29. Dezember ist es wieder soweit: Die 66. Vierschanzentournee startet und macht wie in jedem Jahr in Oberstdorf zuerst Station. Bei SPOX erfahrt ihr alles zur Tournee, zur Qualifikation und den Springen.

Mit Richard Freitag geht sogar erstmals wieder ein Deutscher als Topfavorit in die Tournee. Der 26-Jährige beerbt damit Martin Schmitt, der in der Saison 2000/2001 als Favorit auf den Gesamtsieg galt.

Der letzte deutsche Sieg stammt aus der Saison 2001/2002, als Sven Hannawald alle vier Springen gewann. In den letzten zehn Jahren wurde die Vierschanzentournee von den Österreichern dominiert. In sieben von zehn Jahren kamen sechs verschiedene Gesamtsieger aus Österreich.

Die Springen der Vierschanzentournee

Ort Schanze Schanzenrekord (Jahr) Oberstdorf Schattenbergschanze Sigurd Pettersen (2003) Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze Simon Ammann (2010) Innsbruck Bergiselschanze Michael Hayböck (2015) Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze Andreas Wellinger (2017)

Regeln und Modus der Vierschanzentournee

Das Besondere an der Tournee ist ihr Modus. Jeder Athlet muss sich, wie bei den anderen Stationen im Weltcup auch, für die Springen qualifizieren, die besten 50 aus der Qualifikation sind am Wettkampftag mit dabei.

Dort tritt jeder Springer gegen einen weiteren in einem K.o.-Duell um den Einzug in den zweiten Durchgang an: derjenige, der aus dem Duell die meisten Punkte gesammelt hat (bestehend aus Punkten für Weite, Haltung, Wind und Anlauflänge), steigt auf.

Wie kommen die Paarungen der K.O.-Duelle zustande?

Die Duelle setzen sich aus den jeweiligen Leistungen in der Qualifikation zusammen: Der Sieger der Qualifikation trifft auf den 50., der Zweitplatzierte auf den 49. und so weiter.

Die fünf besten Verlierer aus den insgesamt 25 Duellen sind als "Lucky Loser" ebenfalls im Finale vertreten. Im zweiten Durchgang verbleiben somit 30 Springer, die in gestürzter Reihenfolge vom Bakken gehen.

Wo gibt es Tickets für die #4Schanzen?

Karten für alle Sessions der vier Events gibt es auf der offiziellen Homepage der Vierschanzentournee zu kaufen. Karten für das Auftaktspringen gibt es beispielsweise schon ab etwas mehr als 20 Euro zu kaufen.

TV-Hinweis: Wo werden die Springen im Fernsehen live übertragen?

Die ARD und das ZDF übertragen die komplette Tournee live im Free-TV. Auch Eurosport hat eine weitläufige Wintersport-Berichterstattung im Programm und ist bei der Tournee live auf Sendung. In Österreich hält der ORF die Rechte am gesamten Skisprung-Weltcup und zeigt die Tournee live.

Die Sender haben jeweils auch einen Livestream im Internet im Angebot. In der ARD- und ZDF-Mediathek kann die Tournee ebenso live mitverfolgt werden wie im Eurosport-Player sowie in der ORF-TvThek.

Deutsches Team: Die Hoffnungen des DSV

Der DSV hat bei den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen als Ausrichter ein zusätzliches Kontingent an Startern zur Verfügung. Zudem standen bislang im Weltcup folgende Athleten im Kader des DSV:

Richard Freitag

Andreas Wellinger

Markus Eisenbichler

Karl Geiger

Stephan Leyhe

Pius Paschke

Constantin Schmid

David Siegel

ÖSV-Team: Das sind Österreichs Starter

Auch Österreich darf bei den zwei letzten Events der Tournee zusätzliche Springer an den Start schicken. Der Weltcup-Kader der Österreicher im Überblick:

Stefan Kraft

Manuel Fettner

Daniel Huber

Clemens Aigner

Michael Hayböck

Manuel Poppinger

Gregor Schlierenzauer

Der Terminkalender: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen

Die Tournee beginnt am 29. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf, ehe am 30. Dezember das Auftaktspringen steigt. Gleich einen Tag später müssen die Athleten bei der Qualifikation im rund 60 Kilometer Luftlinie entfernten Garmisch-Partenkirchen ran, denn am 01.01.2018 findet dort das traditionelle Neujahrsspringen statt.

Erst nach vier Wettkampftagen in Folge gibt es für den Skisprung-Tross eine Ruhepause. Am 03.01. übersiedelt die Tournee nach Österreich, wo tags darauf das dritte Springen auf der Bergiselschanze über die Bühne geht. Nach dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen steht dann der Sieger der 66. Vierschanzentournee fest.

Datum Ort Durchgang 29.12. Oberstdorf Qualifikation 30.12. Oberstdorf Springen 31.12. Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 1.1. Garmisch-Partenkirchen Springen 3.1. Innsbruck Qualifikation 4.1. Innsbruck Springen 5.1. Bischofshofen Qualifikation 6.1. Bischofshofen Springen

© getty

Die Gesamtsieger der letzten zehn Jahre