Gasser triumphiert in Mailand

Titelverteidigerin Anna Gasser hat wie im Vorjahr den Weltcup-Auftakt im Big Air gewonnen. Die Weltmeisterin triumphierte am Samstagabend in Mailand mit 160,25 Punkten klar vor der Britin Katie Ormerod (143,25) und der Schweizerin Sina Candrian (130,25). Österreichs Sportlerin des Jahres untermauerte damit ihren Favoritenstatus für die Olympiapremiere der Snowboard-Disziplin im Februar.

Bei den Herren schieden Clemens Millauer (15.), Alois Lindmoser (28.) und Philipp Kundratitz (43.) in der Qualifikation für das Finale der besten zehn aus. Gasser zog hingegen als Dritte souverän in die Entscheidung der Top sechs ein.

Im Finale missglückte ihr zunächst die Landung des ersten Sprunges. Mit einem überragenden zweiten und einem starken dritten sicherte sich die 26-jährige Kärntnerin aber doch noch den neuerlich perfekten Einstieg in den Winter.

In der vergangenen Saison hatte sie im Big Air bei fünf Antritten vier Siege gefeiert, war einmal Zweite geworden und holte auch noch WM-Gold. Diesmal stehen in der Sprungdisziplin vor den Winterspielen in Südkorea noch drei Stationen auf dem Programm. Als nächstes folgt in zwei Wochen Peking.