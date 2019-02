Mensur Suljovic über Michael van Gerwen: "Kleiner Junge mit zu viel Geld"

Mensur Suljovic trifft am 2. Spieltag (Do., ab 20 Uhr LIVE auf DAZN) der Premier League of Darts auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen. Der Niederländer dominiert die Darts-Szene seit Jahren, Suljovic hofft auf eine Überraschung beim Event am Donnerstagabend in Glasgow.

"Ich komme gut mit ihm aus", beschreibt Suljovic sein Verhältnis mit MvG der Krone. "Aber manchmal benimmt er sich wie ein kleiner Junge mit zu viel Geld." Auf den Auftritt im SSE Hydro freut sich der Wiener besonders. "Bei der WM kommen 5.000 Zuschauer, die Stimmung ist gewaltig. Aber hier sind bis zu 12.000 Fans", sagte er.

Bislang spielte "The Gentle" 14 Mal gegen van Gerwen, vier Siege stehen zehn Niederlagen gegenüber. Am Donnerstag wird im Modus Best-of-12 gespielt, ein 6:6-Remis ist also möglich. Dieses Ergebnis erreichte Suljovic am ersten Spieltag, wo er gegen Chris Dobey einen Punkt für die Tabelle sammelte.

Premier League 2019: Der 2. Spieltag im Überblick

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Matches am heutigen Abend. Um 20 Uhr geht es los mit Peter Wright gegen Michael Smith, im Anschluss folgen die weiteren Partien.

Datum, Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Donnerstag, 14.2., 20 Uhr Peter Wright Michael Smith im Anschluss Rob Cross James Wade im Anschluss Raymond van Barneveld Gerwyn Price im Anschluss Daryl Gurney Glen Durrant im Anschluss Mensur Suljovic Michael van Gerwen

© getty

Mensur Suljovic heute im Livestream auf DAZN

Die Premier League of Darts wird live auf DAZN übertragen. Als Kommentator führt euch wie gewohnt Elmar Paulke durch den Abend. Außerdem stehen nach der Session die Highlights des Tages bei DAZN und auch kostenlos bei SPOX zur Verfügung.