Premier League of Darts 2019: Der 2. Spieltag heute im Livestream

Heute Abend steht in der Premier League of Darts der 2. Spieltag auf dem Programm. Nach dem Auftakt in Newcastle treten die besten Dartsprofis der Welt heute in Glasgow an. Hier erfahrt ihr, welche Spieler aufeinandertreffen und wo ihr das Spektakel verfolgen könnt.

Seit dem vergangenen Donnerstag steht wieder eines der Highlights der Darts-Tour an: Bis zum Finale am 23. Mai messen sich die zehn besten Dartsspieler Woche für Woche an verschiedenen Orten in der Premier League of Darts. Im weiteren Verlauf stehen Zwischenstopps in Berlin, Liverpool und Rotterdam statt.

Der 1. Spieltag bot den Zuschauern zahlreiche umkämpfte Matches und auch zwei Unentschieden. Siegreich waren der große Favorit Michael van Gerwen sowie Gerwyn Price und James Wade. Auch die zweite Woche hält spannende Matches bereit: Zum Auftakt trifft Peter Wright auf Michael Smith, ehe sich der Österreicher Mensur Suljovic und Michael van Gerwen zum Abschluss des Tages gegenüberstehen.

Wo und wann findet der 2. Spieltag der Premier League statt?

Der 2. Spieltag der Premier League of Darts 2019 beginnt am heutigen Abend um 20 Uhr und findet im SSE Hydro in Glasgow statt. Die Mehrzweckhalle bietet 13.000 Zuschauern Platz.

Premier League of Darts heute im Livestream auf DAZN

Die Premier League of Darts wird wie alle anderen Topturniere der Darts-Tour live auf DAZN übertragen. Als Kommentator führt euch Elmar Paulke durch den Abend. Außerdem stehen nach der Session die Highlights des Tages bei DAZN und auch kostenlos bei SPOX zur Verüfgung.

Für 9,95 Euro monatlich könnt ihr den Streamingdienst abonnieren und vorher einen Monat kostenlos testen.

Premier League 2019: Der 2. Spieltag im Überblick

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Matches am heutigen Abend. Um 20 Uhr geht es los mit Peter Wright gegen Michael Smith, im Anschluss folgen die weiteren Partien.

Als Ersatz für den verletzten Gary Anderson tritt an jedem Austragungsort ein anderer Ersatzmann an. In Glasgow ist BDO-Weltmeister Glen Durrant im Einsatz.

Datum, Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Donnerstag, 14.2., 20 Uhr Peter Wright Michael Smith im Anschluss Rob Cross James Wade im Anschluss Raymond van Barneveld Gerwyn Price im Anschluss Daryl Gurney Glen Durrant im Anschluss Mensur Suljovic Michael van Gerwen

Premier League of Darts: Die Ergebnisse des 1. Spieltags