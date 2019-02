Premier League of Darts 2019: Livestream, Übertragung, Teilnehmer, Modus

Die Premier League of Darts ist eines der wichtigsten Turniere im Jahr. Wo ihr sie 2019 im Livestream verfolgen könnt, welche Spieler überhaupt teilnehmen und wie der Modus aussieht, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Startschuss ist am Donnerstag, den 7. Februar. Gespielt wird wie üblich in mehreren Ländern, diesmal sind neben Großbritannien und Irland auch Deutschland und die Niederlande dabei.

Premier League of Darts 2019 im Livestream sehen

Wie auch schon bei der Weltmeisterschaft als zuletzt auch beim PDC Darts Masters zeigt sich DAZN für die Übertragung der Premier League verantwortlich. DAZN ist ein OTT-Angebot, das seit Jahren mit seinem Darts-Programm auftrumpft und mit Elmar Paulke die deutsche Darts-Stimme schlechthin in seinen Reihen hat.

DAZN überträgt jedoch nicht nur Darts, auch im Kampfsport und im US-Sport ist der Streamingdienst beheimatet. Darüber hinaus gibt es jede Menge Fußball live zu sehen: Champions League, Europa League, Premier League und vieles mehr.

Kurz nach den Sessions gibt es die Highlights der Partien zu sehen - nicht nur auf DAZN, sondern auch kostenlos auf SPOX.

Premier League of Darts 2019: Teilnehmer

Wie immer findet die Premier League in einem erlesenen Kreis von Spielern statt. Fix antreten dürfen die ersten vier der Order of Merit. Dazu gesellen sich sechs Profis, die eine Wildcard erhalten haben, sodass insgesamt zehn Spieler dabei sind. In diesem Jahr sind das Folgende:

Michael van Gerwen (Niederlande)

Rob Cross (England)

Peter Wright (Schottland)

Gary Anderson (Schottland)

Daryl Gurney (Nordirland)

Gerwyn Price (Wales)

Mensur Suljovic (Österreich)

James Wade (England)

Michael Smith (England)

Raymond van Barneveld (Niederlande)

© getty

Premier League of Darts 2019: Modus

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Premier League of Darts um ein Liga-System. Dementsprechend spielt im wöchentlichen Rhythmus (immer donnerstags) erst einmal jeder gegen jeden, bevor die beiden bis dahin Letztplatzierten ausscheiden. Die übrigen acht Spieler treffen in der Folge nochmal jeweils aufeinander, sodass am Ende vier verbleiben, die in einem großen Final-Event um den Sieg kämpfen.

Gespielt wird an den üblichen Spieltagen im Best-of-12-Legs-Modus. Im Halbfinale geht es im Best of 19 Legs weiter, im Endspiel läuft die Partie dann maximal über 21 Legs. Insgesamt geht es dabei um ein Preisgeld von 825.000 Pfund.

Wo findet die Premier League of Darts 2019 statt?

Insgesamt wird die Premier League 2019 in 15 verschiedenen Städten ausgetragen. Mit dabei ist zum zweiten Mal auch Berlin. Das Finale steigt in London.

Premier League of Darts 2019: Spielplan

Runde Datum Spielort 1. Spieltag 7. Februar Newcastle 2. Spieltag 14. Februar Glasgow 3. Spieltag 21. Februar Dublin 4. Spieltag 28. Februar Exeter 5. Spieltag 7. März Aberdeen 6. Spieltag 14. März Nottingham 7. Spieltag 21. März Berlin 8. Spieltag 27. März Rotterdam Judgement Night 28. März Rotterdam 10. Spieltag 4. April Belfast 11. Spieltag 11. April Liverpool 12. Spieltag 18. April Cardiff 13. Spieltag 25. April Birmingham 14. Spieltag 2. Mai Manchester 15. Spieltag 9. Mai Sheffield 16. Spieltag 16. Mai Leeds Halbfinale 23. Mai London Finale 23. Mai London

© getty

Die bisherigen Gewinner der Premier League of Darts

Jahr Gewinner Finalist Ergebnis 2005 Phil Taylor Colin Lloyd 16:4 2006 Phil Taylor Roland Scholten 16:6 2007 Phil Taylor Terry Jenkins 16:6 2008 Pil Taylor James Wade 16:8 2009 James Wade Mervyn King 13:8 2010 Phil Taylor James Wade 10:8 2011 Gary Anderson Adrian Lewis 10:4 2012 Phil Taylor Simon Whitlock 10:7 2013 Michael van Gerwen Phil Taylor 10:8 2014 Raymond van Barneveld Michael van Gerwen 10:6 2015 Gary Anderson Michael van Gerwen 11:7 2016 Michael van Gerwen Phil Taylor 11:3 2017 Michael van Gerwen Peter Wright 11:10 2018 Michael van Gerwen Michael Smith 11:4

Phil Taylor ist mit sechs Titeln Rekordsieger der Premier League of Darts.