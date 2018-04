Mensur Suljovic verpasst dramatisch Finaleinzug bei Austrian Darts Open

NBA Live Warriors @ Spurs (Spiel 4) NHL Predators @ Avalanche Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tiebreak Event NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 KHL Kasan -

Der Traum vom Heimsieg bei den Austrian Darts Open ist für Mensur Suljovic ausgeträumt. Im Halbfinale ist für The Gentle Endstation gegen Underdog Jonny Clayton in einer dramatischen Partie Endstation.

Dabei startet Suljovic stark, breakt Clayton und legt mit einem 113er-Finish zum 2:0 nach. Damit sind die Höhepunkte in der brütend heißen Steiermarkhalle allerdings auch schon erzählt.

Das Niveau nimmt danach deutlich ab, beide Spieler agieren sehr nervös, scoren schlecht und verwerfen reihenweise auf die Doppel. Sowohl Suljovic als auch Clayton können ein Leg nach geworfenen 23 Darts (!) für sich entscheiden.

In dieser Gemengelage verteidigt Suljovic seinen Vorsprung bis zum 5:3, gibt die Partie dann aber aus der Hand und kämpft sich glücklich noch in den Decider, in dem er allerdings auch nicht zu seinem Spiel zurückfindet.

Ein Average von 84 (Suljovic) bzw. 86 Punkten (Clayton) und eine Doppelquote von 32 bzw. 23 Prozent sprechen Bände über die Qualität dieses Halbfinals, das letztlich einen 7:6-Arbeitssieg für Clayton bringt.

Finalgegner heißt Gerwyn Price

Im zweiten Halbfinale setzt sich Gerwyn Price gegen Joe Cullen durch. Cullen eröffnet eine hochklassige Partie zwar mit dem ersten Leg-Gewinn, Price kontert aber mit 121er und 130er-Finishes zum 2:1. Danach spielen sich die beiden hoch, ehe Price 70 über das Bullseye checkt und auf 5:3 davonzieht.

Cullen lässt aber nicht locker und zwingt den ehemaligen Rugby-Profi in den Decider. Dieser verläuft höchst kurios: Cullen passiert ein Robin Hood und ein Bouncer, Iceman Price spielt sich bis ins Mad House hinunter, behält aber die Nerven und checkt die Doppel-1 zum 7:6-Sieg.

Austrian Darts Open 2018, Halbfinale: