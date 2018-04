Furioser Suljovic stürmt ins Halbfinale der Austrian Darts Open

Fed Cup Women National_team Live Frankreich -

USA: Tag 2 NBA Live Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Live Warriors @ Spurs (Spiel 4) NHL Predators @ Avalanche Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Turkish Airlines Tiebreak Event NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 KHL Kasan -

ZSKA Moskau (Spiel 6, falls nötig) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 KHL Kasan -

ZSKA Moskau (Spiel 7, falls nötig) Premier League Darts Premier League: Manchester Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Premiership Leicester -

Newcastle World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 1 BSL Besiktas -

Karsiyaka Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale HBO Boxing Daniel Jacobs -

Maciej Sulecki World Rugby Sevens Series Singapur: Tag 2 Liga ACB Saski Baskonia -

Murcia Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Premiership London Irish -

Saracens Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Finale Liga ACB Estudiantes -

Real Madrid ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Tag 3 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Viertelfinale Premier League Darts Premier League: Birmingham ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Halbfinale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Viertelfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Halbfinale World Championship Russland -

Frankreich World Championship USA -

Kanada World Championship Schweden -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Dänemark Mutua Madrid Open Women Single WTA: Madrid -

Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale World Championship Norwegen -

Lettland Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Istanbul Open Men Single TEB BNP Paribas Istanbul Open: Halbfinale

Mensur Suljovic setzt seinen Siegeszug bei den Austrian Darts Open in beeindruckender Art und Weise fort und fegt Daryl Gurney mit 6:1 vom Oche. Damit trennt The Gentle nur noch ein Sieg vom Endspiel.

Der an vier gesetzte Gurney, dem sich Suljovic vor wenigen Wochen in der Premier League noch 3:7 geschlagen geben musste, kann mit dem 104er-Average des Wieners von Beginn an nicht mithalten und liegt rasch 0:3 zurück. Suljovic gewährt Super Chin dann zwar ein Ehren-Leg, spielt die Partie in der Folge aber trocken nachhause.

Ein paar Zahlen, die seine Dominanz in diesem Spiel dokumentieren: Suljovic begann jedes Leg mit zwei oder drei Würfen in ein Triple, macht einen Average von 146 Punkten mit seinen ersten drei Darts. In sechs der sieben Legs stand Suljovic nach neun gespielten Darts bei einem Finish.

Halbfinalgegner ist mit Jonny Clayton der größte Außenseiter im verbliebenen Feld. Die Nummer 16 des Turniers zieht mit einem 6:4 gegen Ian White ins Semifinale ein.

Weltmeister Rob Cross ist raus

In einem gutem Spiel zwischen Michael Smith und Joe Cullen setzt sich letzterer überraschend deutlich mit 6:2 durch. Der Bully Boy zeigt nach zwei überzeugenden Auftritten zu Beginn des Turniers zwar hohe Scores, allerdings nicht mit jener Konstanz, wie sie der Rockstar an den Tag legt. Cullen trifft im Halbfinale auf Gerwyn Price, der Rob Cross aus dem Turnier wirft.

Der schwächelnde Weltmeister kratzte schon in den beiden zuvor gespielten Runden am Aus, konnte sich aber jeweils im Decider retten. Price zeigt sich nicht so gnädig und nutzt seinen 100er Average gepaart mit einer starken Performance auf die Doppel - 6 von 7 Versuchen landen im Ziel -, um Cross (87er Average) mit 6:3 zu besiegen.

Austrian Darts Open 2018, Viertelfinale:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Michael Smith (3) Joe Cullen (6) 2:6 Gerwyn Price (10) Rob Cross (2) 6:3 Daryl Gurney (4) Mensur Suljovic (5) 1:6 Ian White (8) Jonny Clayton (16) 6:4

Halbfinale: