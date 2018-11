Assistkönig Louis Schaub: Historisch starke Statistik des Kölners

Louis Schaub vom 1. FC Köln ist der Assistkönig der bisherigen Saison in der 2. Bundesliga. Die Bilanz des Österreichers ist sogar historisch gut.

Für den 23-Jährigen läuft es in der Domstadt aktuell nach Maß. Mit den Geißböcken steht der Ex-Rapidler an der Spitze der Tabelle - und daran hat Schaub einen entscheidenden Anteil.

In allen 14 Saisonspielen stand er in der Startelf, dabei verbuchte er zwei eigene Treffer. Wirklich herausragend ist der ÖFB-Teamspieler aber als Vorbereiter.

Keiner hatte mehr Assists nach 14 Runden

Beim 3:0-Erfolg am Samstag in Darmstadt legte Schaub erneut zwei Tore auf und hält nun bei neun Assists - laut Fachmagazin Kicker ein Bestwert, seit ab 2004/05 Assists in der 2. Liga erfasst werden.

Maximilian Beister (Düsseldorf) hatte 2011/12 ebenfalls neun Vorlagen in den ersten 14 Spielen geliefert.