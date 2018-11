SK Rapid Wien: Christopher Trimmel offen für Rückkehr

Der SK Rapid Wien kommt auch unter Neo-Trainer Didi Kühbauer in der Bundesliga derzeit nicht in Schwung und liegt bereits fünf Punkte hinter Platz sechs. Was Kader-Verstärkungen im Winter betrifft, hielt man sich in Hütteldorf bislang bedeckt, im Sommer sollen aber fix neue Spieler kommen. Einer davon könnte Christopher Trimmel sein.

Der 31-jährige Ex-Rapidler, der vor vier Jahren zu Union Berlin wechselte und dort das Kapitänsamt bekleidet, kann sich eine Rückkehr nach Hütteldorf gut vorstellen.

"Das Fußballgeschäft ist verrückt, man weiß nie, was passiert. Ich werde alle Möglichkeiten, die ich habe, genau prüfen. Mit 31 muss ich das auch, weil die Zeit, die ich als Profi noch habe, doch begrenzt ist", so Trimmel gegenüber laola1.

Trimmel: "Wünsche Rapid, dass der Erfolg zurückkehrt"

Gilt ein Wechsel im Winter als eher unwahrscheinlich, ist eine Rückkehr im Sommer nicht unrealistisch, da Trimmels Vertrag mit Ende Saison ausläuft.

"Ich unterschreibe noch einen, vielleicht zwei, große Verträge. Ausgeschlossen ist nichts. Wenn man, so wie ich, gewohnt ist, dass man gesetzt ist und viel spielt, überlegt man natürlich noch genauer", erklärt Trimmel.

Der Abwehrspieler verfolgt Rapid immer noch sehr genau und leidet derzeit mit den Grün-Weißen. "International habe ich alles gesehen, bei den Ligaspielen versuche ich, so viel wie möglich mitzunehmen. Ich wünsche Rapid sehr, dass der Erfolg zurückkehrt."

Die Tabelle nach der 15. Runde: