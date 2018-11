FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac und Renato Sanches im Liveticker

Am Dienstag trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Benfica Lissabon (ab 21 Uhr im LIVETICKER) und der Haussegen hängt beim deutschen Rekordmeister nach dem 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gewaltig schief. Präsident Uli Hoeneß zählte Trainer Niko Kovac nach dem neuerlichen Tiefschlag an. Am heutigen Montag stellt sich Kovac auf der Spieltags-Pressekonferenz an der Säbener Straße den Fragen der Journalisten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Bayern-PK mit Niko Kovac und Renato Sanches im Liveticker

14.23 Uhr: Geht es nach Bayern-Stürmer Sandro Wagner, liegt der Fall jedoch anders. "Ich hab jetzt oft gelesen", so der 30-Jährige zur Bild, "auch leider von Bayern-Leuten, dass die Qualität der Spieler schuld sein soll an der Misere oder das Alter oder sonst irgendein Mist und ein großer Umbruch her muss. Ich halte das für eine völlig falsche Analyse und leider komplett an der Wahrheit vorbei."

14.20 Uhr: Während über den Gegner Benfica dieser Tage kaum ein Wort fällt, dominiert an der Säbener Straße aktuell die Schuldfrage im Krisen-Fall - also das klassische "Who is it to blame?" Hoeneß hatte nach dem Remis gegen Düsseldorf den Fokus diesbezüglich auf die Spieler gelegt. "Man muss auch mal kritisch mit dem einen oder anderen Spieler umgehen, weil das ist hanebüchen, was da passiert ist. Man muss sich die Frage stellen, warum bei uns fast jeder Angriff ein Gegentor bedeutet. Das erste Tor - so was habe ich nur in Slapstick-Filmen gesehen. So geht das nicht", schimpfte er.

14.15 Uhr: Besonders die Fehler in der Defensive bescherten Kovac mächtige Sorgenfalten. Sein Gegenüber Friedhelm Funkel bezeichnete etwa das Abwehrverhalten von Jerome Boateng vor dem 2:3-Anschlusstreffer der Fortunen als "dramatisch". Diesbezüglich werden auf der heutigen Pressekonferenz erneut die Personalien in der Defensive ein zentrales Thema sein.

14.10 Uhr: Kovac selbst ging mit seiner Mannschaft nach der Blamage gegen die Fortuna hart ins Gericht. "Ich bin nicht ein bisschen sauer. Ich bin richtig, richtig sauer. Ich bin total enttäuscht und verärgert über das, was wir in 90 Minuten gemacht haben", sagte Kovac.

14.00 Uhr: "Wir müssen beim FC Bayern alles hinterfragen", hatte Uli Hoeneß nach dem 3:3 des deutschen Rekordmeisters gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag gesagt und damit den Druck auf die Spieler, aber insbesondere auch auf Trainer Niko Kovac erhöht. Hoeneß kündigte "internen Gesprächsbedarf" an, sagte aber auch, dass Niko Kovac mit Sicherheit am Dienstag in der Champions League als Trainer auf der Bank sitzen werde. Dennoch ist sicher: Die Luft für Kovac wird langsam, aber sicher dünner und es kursieren sogar schon die ersten Namen bezüglich einer möglichen Nachfolge.

Kovac wackelt mehr denn je: Diese Alternativen bieten sich dem FC Bayern © getty 1/16 Nach dem 3:3 gegen Düsseldorf wackelt Niko Kovacs Trainerstuhl mehr denn je. Neun Punkte liegen die Münchner nun mittlerweile hinter dem BVB. Zwischenzeitlich holten die Bayern vier Pflichtspielsiege in Folge, jedoch nie überzeugend. © getty 2/16 In der Liga brach der FCB nach dem Traumstart mit vier Siegen ein. Von 24 möglichen Punkten holte der taumelnde Titelfavorit lediglich neun. Stärkten die Bayern-Bosse und auch die Spieler Kovac bisher den Rücken, kam es nun zu einem Kurswechsel. © getty 3/16 "Wir müssen alles hinterfragen", sagte Hoeneß. Nach dem CL-Spiel gegen Benfica (Di.) wolle man sich beraten. Wird das Kovacs letztes Spiel als Bayern-Trainer? Welche Alternativen würden sich dem Klub überhaupt bieten? SPOX verschafft einen Überblick. © getty 4/16 Angesichts der nach Dienstag nur noch sechs ausstehenden Pflichtspiele vor der Winterpause könnte der FC Bayern sich zunächst nach einer internen Interimslösung umsehen, die neue Impulse bringen könnte. Miroslav Klose wäre so eine Lösung. © getty 5/16 Der ehemalige National- und Bayern-Spieler trainiert aktuell die U17 der Münchner – und das sehr erfolgreich. Ob man ihm den Sprung schon zutraut, ist jedoch fraglich. Sehen wir uns also die externen Kandidaten an. © getty 6/16 Ralph Hasenhüttl (Österreich, 51 Jahre, zuletzt bei RB Leipzig): Er führte Leipzig mit attraktivem, effizienten Angriffsfußball auf Anhieb in die Königsklasse. In der zweiten Bundesliga-Saison landete RB unter Hasenhüttl auf Platz sechs. © getty 7/16 Weil er sich nicht langfristig an Leipzig binden wollte, folgte im Sommer 2018 die Vertragsauflösung. Er wäre verfügbar, spielte früher selbst für den FCB und wurde immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht – schon vor Kovac. © getty 8/16 Mark van Bommel (Niederlande, 41 Jahre, aktuell bei PSV Eindhoven): Sammelte zunächst Erfahrungen als Co-Trainer unter Bert van Marwijk in Saudi-Arabien und Australien. Seit diesem Sommer trainiert er PSV Eindhoven. © getty 9/16 Van Bommel führt mit PSV souverän die Eredivisie an (13 Spiele, 13 Siege!). Huub Stevens brachte ihn als möglichen Bayern-Trainer ins Spiel, wenn auch erst für die Zukunft. Die Argumentation leuchtet ein: ein Erfolgs-Coach mit Stallgeruch. © getty 10/16 Arsene Wenger (Frankreich, 69 Jahre, zuletzt beim FC Arsenal): Er kündigte im Oktober an, Anfang 2019 wieder einen Job übernehmen zu wollen. Aber: nicht in England. Verständlich nach fast 22 Jahren bei den Gunners. © getty 11/16 Gerüchte über ein Engagement bei Milan dementierte Wenger. Bei PSG soll er angeblich als Sportdirektor im Gespräch sein. Fakt ist: Wenger spricht deutsch, kann junge Spieler entwickeln und ist auf dem Markt. © getty 12/16 Zudem wäre der Elsässer auch eine vom Namen her große Lösung, was nach den mitunter harrschen Kritiken bei der Kovac-Einstellung, vor allem aus dem Fanlager des FCB, nicht zu unterschätzen ist. © getty 13/16 Zinedine Zidane (Frankreich, 46 Jahre, zuletzt bei Real Madrid): Der CL-Hattrick-Trainer entschied sich für ein Sabbatical, war "nervlich ausgelaugt", wie sein Berater erklärte. Diese Entscheidung werde er auch nicht mehr zurücknehmen. © getty 14/16 Wenn aber doch, wäre Bayern wohl einer der Favoriten um die Gunst des Franzosen. England ist laut Berater nicht Zidanes "Stil", in Italien ist keine (attraktive) Stelle frei und München bietet die Nähe zu Zidanes Heimat, was ihm sehr wichtig ist. © getty 15/16 Antonio Conte (Italien, 49 Jahre, zuletzt beim FC Chelsea): Stand vor kurzem noch bei Real als Lopetegui-Nachfolger hoch im Kurs. Conte hatte wohl zu hohe Forderungen, Interimstrainer Solari bekam den Zuschlag. Und Conte? © getty 16/16 Der "Telegraph" brachte ihn bei Bayern ins Gespräch. Conte holte bei seinen vergangenen vier Stationen über zwei Punkte im Schnitt. Der Italiener gab zuletzt an, "alle Meisterschaften ein Stück weit" zu verfolgen, möchte aber "bis Juni pausieren".

13.00 Uhr: Vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon stellt sich Bayern-Trainer Niko Kovac den Fragen der Presse.

FC Bayern: Die nächsten Spiele