ÖFB-Cup, 1. Runde: Wiener Viktoria wirft Bundesligist TSV Hartberg aus dem Cup

Eine Runde Nachsitzen musste Bundesligist TSV Hartberg gegen Wiener Viktoria aus der Regonalliga Ost. Nachdem es in der regulären Spielzeit lediglich 2:2 stand, brachte die Truppe von Coach Toni Polster die zwei Klassen höher angesiedelte TSV Hartberg schon in der regulären Spielzeit an den Rand der Blamage.

Dario Tadic brachte die Hartberger in Minute 30 erwartungsgemäß in Führung, ehe Sebastian Leimhofer von der Wiener Viktoria innert vier Minuten (67. und 70.) den Spielstand auf den Kopf drehte. Ein umstrittener Strafstoß von Tadic sieben Minuten nach dem Führungstreffer der Wiener brachte den Ausgleich, der schließlich in der Verlängerung mündete.

In der Verlängerung war Hartberg klar spielbestimmend, die Wiener kamen nur noch vereinzelt zu Kontern. Im Elfmeterschießen wurde dann Viktoria-Torhüter Günther Arnberger zum Helden, indem er gleich den ersten Elfmeter für sein Team verwertete und dann gegen David Cancola hielt.

ÖFB-Cup: Die Begegnungen der 1. Runde im Überblick