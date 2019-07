ÖFB-Cup: Austria Wien hat keine Probleme mit Köttmannsdorf

Das Debüt von Christian Ilzer als Austria-Wien-Chefcoach verlief wohl zur äußersten Zufriedenheit für die Veilchen. Die Austria hatte mit dem Kärntner Landesligisten ASKÖ Köttmannsdorf keine Probleme, fegte den unterklassigen Verein mit 9:0 vom Platz.

Bei der Austria tat sich Kapitän Alexander Grünwald (30., 49., 67.) mit einem Dreierpack hervor, Dominik Prokop (9., 24.) erzielte zwei Tore. Zudem netzten Christoph Monschein (45.), Tarkan Serbest (53.), Bright Edomwonyi (58.) und Sterling Yateke (83.) für die nur punktuell veränderte Austria von Neo-Trainer Christian Ilzer ein.

Von den neuen Gesichtern in der Startformation gehörte streng genommen eines keiner Neuerwerbung, sondern Rückkehrer Serbest, der in der Vorsaison an Kasimpasa in der Türkei verliehen war. In der Innenverteidigung lief neben Michael Madl Stephan Zwierschitz auf, der von der Admira gekommen war. Beim Kärntner-Liga-Club Köttmannsdorf war die Defensivzentrale der Violetten allerdings nie ernsthaft gefordert. In der Schlussminute hielt Austria-Torhüter Ivan Lucic noch einen Elfmeter.

SV Mattersburg: Zweistellig gegen Pinkafeld

Mattersburg bog gegen den burgenländischen Landesligisten Pinkafeld schon früh auf die Siegerstraße ein. In der 2. Minute traf Stefan Schimandl mit einem schönen Volley, dann zeigte vor allem Routinier Patrick Bürger (19., 50./Elfmeter, 55., 58.) mit vier Toren seine Goalgetter-Qualitäten. Auch Jano (45.), Andreas Kuen (47.), Marko Kvasina (70.), noch einmal Schimandl (86.) und zum Schluss Christoph Halper (89.) bescherten Coach Franz Ponweiser einen geglückten Pflichtspiel-Einstand.

SKN St. Pölten quält sich in Gloggnitz

Knapper ging es hingegen in Gloggnitz zu, wo sich der SKN St. Pölten gegen den Fünftligisten bei teils starkem Regen wahrlich plagte. Aleksandar Vucenovic brachte die "Wölfe" in der 37. Minute in Führung, der 40-jährige Helmut Prenner, der einst selbst für St. Pölten gespielt hatte, traf nach der Pause zum Ausgleich (58.). Daniel Luxbacher war schließlich mit dem Siegtreffer zur Stelle (72.).

Zweitligist FAC setzte sich in Vorarlberg gegen den FC Wolfurt mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Burak Yilmaz (1.), Marco Sahanek (31.) und Philipp Prosenik (80.).