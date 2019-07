ÖFB-Cup: ASKÖ Köttmannsdorf gegen FK Austria Wien im kostenlosen Livestream

Am Wochenende steigt die Wiener Austria in die erste Runde des ÖFB Cups ein. Der Cup-Rekordsieger gastiert in Kärnten bei Landesligist ASKÖ Köttmannsdorf. SPOX zeigt, wo die Partie im Free-TV und im Livestream gezeigt wird.

Kapitän Alexander Grünwald wusste, warum der Bewerb für seinen wie auch andere Clubs eine große Bedeutung hat. "Der Cup bietet eine Chance, dass wir nach sechs Spielen etwas Großes erreichen können", sagte der Kärntner.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Köttmannsdorf gegen FK Austria Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Match Köttmannsdorf vs. FK Austria Wien Datum Samstag, 20.07.2019 Uhrzeit 17:30 Uhr Spielort Sportplatz Köttmannsdorf

Köttmannsdorf - Austria Wien: Livestream und TV-Übertragung

Das Duell der Kärntner gegen die Wiener Austria ist im kostenlosen Livestream auf Youtube zu finden. Den Stream findet ihr ganz oben im Artikel.

Auf ORF Sport+ werden die Partien SC/ESV Parndorf 1919 vs. FC Red Bull Salzburg (19.07.2019, 20:30 Uhr), SC Herz Pinkafeld vs. SV Bauwelt Koch Mattersburg (20.07.2019, 17:30 Uhr) und SC Neusiedl am See 1919 vs. Grazer Athletiksport Klub 1902 (20.07.2019, 20:30 Uhr) übertragen. Das Livespiel auf ORF 1 bildet am Sonntag, 21. Juli um 17:15 Uhr die Begegnung SV Union Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen vs. SK Rapid.