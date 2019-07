ÖFB-Cup: Union Vöcklamarkt - LASK im kostenlosen Livestream und im TV

Der Vizemeister LASK reist in der ersten Runde des ÖFB-Cups zu Regionalligist Sportunion Vöcklamarkt. Neo-LASK-Coach Valerien Ismael gibt sein Pflichtspiel-Debüt in Österreich. SPOX zeigt, wo die Partie im Free-TV und im Livestream gezeigt wird.

Union Vöcklamarkt - LASK: Termin, Anstoß, Spielort

Match Union Vöcklamarkt - LASK Datum Samstag, 20.07.2019 Uhrzeit 19:00 Uhr Spielort Black Crevice Stadion - Vöcklamarkt

Union Vöcklamarkt vs. LASK: Livestream und TV-Übertragung

Das Duell Union Vöcklamarkt vs. LASK ist ab 19:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Youtube zu finden. Den Stream findet ihr ganz oben im Artikel.

Auf ORF Sport+ werden die Partien SC/ESV Parndorf 1919 vs. FC Red Bull Salzburg (19.07.2019, 20:30 Uhr), SC Herz Pinkafeld vs. SV Bauwelt Koch Mattersburg (20.07.2019, 17:30 Uhr) und SC Neusiedl am See 1919 vs. Grazer Athletiksport Klub 1902 (20.07.2019, 20:30 Uhr) übertragen. Das Livespiel auf ORF 1 bildet am Sonntag, 21. Juli um 17:15 Uhr die Begegnung SV Union Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen vs. SK Rapid.