Testspiel-Kracher: Red Bull Salzburg empfängt Real Madrid

Absolutes Highlight für Österreichs Fußball: Double-Sieger Red Bull Salzburg bittet Real Madrid zum Testspiel in der Bullen-Arena Wals-Siezenheim.

Die Salzburger schnalzen die Super-Gegner nur so heraus: Während am 31. Juli der FC Chelsea nach Salzburg kommt, tritt am 7. August die Star-Truppe um Neuzugang Eden Hazard den Test in Salzburg an. Das berichtet die Kronen Zeitung, offiziell wurde noch nichts verlautbart.

Die Mozartstädter planen hiermit wohl den Ernstfall und wollen für die Champions-League-Gruppenphase gerüstet sein. Während Salzburg zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Ligaspiele in den Beinen hat, startet Real erst am 17. August in die tägliche Arbeit. Celta Vigo ist der erste Kontrahent der Zidane-Truppe