Karlsruher SC zeigt Interesse an ÖFB-Kicker Marco Djuricin

Marco Djuricin kann mit der abgelaufenen Spielzeit und seinen Leistungsdaten zwar durchaus zufrieden sein (sechs Tore in 22 Spielen), sein Verein Grasshoppers Zürich versank allerdings im Chaos.

Der Traditionsklub aus der Schweiz stieg in die zweithöchste Spielklasse ab, Fan-Krawalle und unschöne Szenen inklusive. Zwar gilt der Vertrag des 26-jährigen Stürmers noch bis 2020, sein Verbleib scheint allerdings nahezu ausgeschlossen.

Marco Djuricin: Karlsruher SC soll angefragt haben

Bereits vor einigen Wochen berichtete SPOX vom Interesse von Sturm Graz, den ehemaligen Schützling wieder zurück an die Mur zu holen. Es soll bereits Gespräche gegeben haben. Der zwei-fache österreichische Teamspieler kickte bereits von 2013 bis 2015 bei den Blackies, schoss sich mit 24 Toren in 44 Spielen in die Herzen der Sturm-Fans. Die Grazer verkauften ihn anschließend für 2,5 Millionen Euro an Red Bull Salzburg, wo danach eine regelrechte Wechsel-Odyssey begann.

Bereits Anfang des Jahres erklärte Djuricin im SPOX-Interview (hier nachlesen), dass eine Rückkehr zu Sturm vorstellbar sei: "Das denk ich schon. Sturm ist ein super sympathischer Verein, ich denke sehr gern an die Zeit zurück. Die Fans sind cool, die Atmosphäre, das hat alles gut gepasst."

Doch Sturm Graz bekommt augenscheinlich Konkurrenz: so soll, laut der Badische Neuste Zeitung der Karlsruher SC bei Djuricin angefragt haben. Der KSC ist in die zweite deutsche Bundesliga aufgestiegen und rüstet sich aktuell für die kommende Spielzeit. Die Blau-Weißen verpflichteten erst heute Stürmer Philipp Hofmann von Eintracht Braunschweig, die mögliche Ablöse für Djuricin sollte nicht allzu hoch sein.

Von Hertha Berlin zu den Grasshopers Zürich: Marco Djuricins Leistungsdaten