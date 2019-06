Austria Wien bindet Talent Anouar El Moukhantir bis 2023

Austria Wien meldet Vollzug, nämlich bei der Verlängerung des Vertrags von Anouar El Moukhantir. Der 21-Jährige ist fester Bestandteil der Young Violets in der 2. Liga und bekommt nun einen Vertrag bis 2023. Noch wartet der Deutsche mit marokkanischen Wurzeln auf einen Einsatz für die Profimannschaft.

Diese Saison war El Moukhantir bei den Young Violets in der Hypbet 2. Liga meist am rechten Flügel gesetzt. In diesen 24 Einsätzen gelangen dem 21-Jährigen immerhin drei Tore und sechs Vorlagen.

Dies bringt dem Deutschen nun einen neuen Vertrag bis 2023. Er durchlief bislang alle Jugendabteilungen der Veilchen, wird aber vornehmlich für die zweite Mannschaft eingeplant sein, auch wenn Ralf Muhr ihm den Weg in die Kampfmannschaft offen hält.

"Ich freue mich, dass er auch in den kommenden Jahren sein hohes technisches Vermögen in Violett zeigen wird können und bin davon überzeugt, dass er einer der Eigenbauspieler sein wird, die über die Akademie und die Young Violets in die Kampfmannschaft nachrücken werden", so der Sportdirektor.

El Moukhantir selbst zeigt sich auch sichtlich froh über die Verlängerung und möchte den Eingriff auf die Tipico Bundesliga starten: "Ich bin richtig stolz, weiterhin bei diesem großen Klub spielen zu dürfen und bedanke ich mich für das riesige Vertrauen in mich. Ich werde natürlich weiterhin alles geben und hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft."