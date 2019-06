Austria Wien verpflichtet Benedikt Pichler von Austria Klagenfurt

Der Offensivspieler Benedikt Pichler unterzeichnete bei der Wiener Austria einen bis zum Sommer 2023 gültigen Vier-Jahres-Vertrag bei den Veilchen. Zuletzt spielte der 21-Jährige bei Austria Klagenfurt und überzeugte Cheftrainer Christian Ilzer nicht zuletzt "wegen seines Entwicklungspotentials". Das vermeldete die Austria am Mittwoch.

"Die Freude auf diese großartige Aufgabe bei Austria Wien ist groß und ich bin wirklich glücklich, den Sprung aus der 2. Liga in die Bundesliga zu so einem Topverein geschafft zu haben. Ich fühle ich mich absolut bereit für die Austria und werde alles geben, um mich hier bestmöglich durchzusetzen", jubelt Pichler in einer Aussendung der Veilchen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Benedikt ist ein richtiger Offensivallrounder, der über sehr großes Entwicklungspotential verfügt. Ich freue mich, dass wir ihn ab Sommer bei uns im Team haben und er für uns auf Torjagd gehen wird", sagt Ilzer selbst.

In der abgelaufenen Saison erzielte Pichler in 22 Spielen in der 2. Liga acht Treffer und bereitete vier weitere vor. Eines dieser Tore gelang ihm Anfang September im Heimspiel gegen die Young Violets, die die Begegnung noch in einen 2:1-Sieg drehen konnten. Pichler wird am 21. Juni unter der Leitung des neuen Trainer-Teams in die Vorbereitung der Profis einsteigen.