FK Austria Wien verpflichtet Linksverteidiger Caner Cavlan

Der FK Austria Wien hat sich die Dienste von Linksverteidiger Caner Cavlan gesichert. Der 27 Jahre alte Niederländer wechselt ablösefrei und mit sofortiger Wirkung vom FC Emmen aus der Eredivisie zu den Veilchen, wie sein nunmehriger Ex-Verein auf Twitter verkündete.

"Danke für alles!", schrieb der Verein am Donnerstagabend. Cavlan absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 Spiele in der höchsten Spielklasse der Niederlande und verbuchte dort für einen Außenverteidiger beeindruckende zehn Scorer-Punkte (4 Tore, 6 Assists).

Wie niederländische Medien berichten, soll Cavlan einen Dreijahresvertrag bei den Veilchen unterschreiben. Cavlan bestätigte den Wechsel bereits auf seinem Instagram-Profil.

Die Austria setzt sich damit gegen Nottingham Forest, Olympiacos und Real Betis durch, die ebenfalls an einer Verpflichtung Cavlans interessiert gewesen sein sollen. Eine offizielle Bestätigung der Wiener steht noch aus.

Caner Cavlan: FC Emmen, Heerenveen & Türkei