ÖFB-Team: Erste Maßnahmen nach EM-Quali-Auftakt

Das österreichische Nationalteam ist denkbar schlecht in die Qualifikation zur EURO 2020 gestartet. Nach dem Heim-0:1 gegen Polen und dem 2:4 in Israel gab ÖFB-Präsident Leo Windtner erstmals Einblicke in die Aufarbeitung beider Partien.

"Ich hatte mit dem Teamchef bereits ein längeres Vier-Augen-Gespräch mit einer ersten Bestandsaufnahme", sagte der 68-Jährige der Krone. Speziell die Niederlage in Haifa ist dem Funktionär nach wie vor ein Dorn im Auge. "Zum Beispiel, warum nach dem frühen 1:0 der Killer-Instinkt fehlte, was auch unter das Thema Mentalität fällt", bemängelte Windtner.

Teamchef Franco Foda kündigte kurz nach der Partie personelle Konsequenzen für den kommenden ÖFB-Kader für die Länderspiele gegen Slowenien und Mazedonien an. Auch für Windtner sind solche Maßnahmen "nicht ausgeschlossen, aber nicht zwingend. Man muss ja auch schauen, wie vor den nächsten Spielen die Personal-Situation aussieht."

© GEPA

ÖFB-Team: Maximilian Wöber verletzt

Foda selbst habe schon erste Schlüsse gezogen. Er werden "viele Gespräche mit den Spielern suchen", ehe in den kommenden Wochen eine große Analyse anberaumt sei.

Maximilian Wöber wird im Gegensatz zu den beiden Auftakt-Partien wohl fehlen. Der Verteidiger zog sich eine Meniskusverletzung beim FC Sevilla zu und wird für die kommenden Wochen ausfallen.

Österreich in der EM-Qualifikation: Spielplan in Gruppe G