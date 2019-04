ÖFB-Cup - Streit um Final-Stadion: ÖFB legt sich auf Viola Park fest

Der Österreichische Fußball-Bund hat sich am Donnstagnachmittag in der Stadion-Frage zum ÖFB-Cup-Finale geäußert. Der Verband hält trotz aller Bedenken am Austria Stadion als Austragungsort des Endspiels fest.

Das gab der ÖFB am Donnerstagnachmittag in einer Stellungnahme bekannt. Schon bei der Vergabe des Endspieles im Juni 2018 sei klar gewesen, dass eine potenzielle Beteiligung von Rapid im Stadion des Erzrivalen zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand führen würde, hieß es.

Man sei auch nach den Ereignissen beim Wiener Derby im Dezember - damals waren mehr als 1.300 Rapid-Fans in Wien-Favoriten bei der Anreise von der Polizei festgehalten worden - nach einem intensiven Dialog mit der Austria zur Überzeugung gelangt, dass ein Finale mit Rapid-Beteiligung planmäßig abgewickelt werden könne, teilte der ÖFB mit. Man befinde sich im Austausch mit beiden Finalisten, der Austria, dem Innenministerium und der Polizei.

Zuletzt meldeten sich sowohl Rapid-Boss Michael Krammer als auch Austria-Vorstand Markus Kraetschmer zu Wort. Ersterer forderte eine Verlegung des Finals ins Happel-Oval, Letzterer pochte auf die gültige Abmachung mit den ÖFB.

Rapid trifft im Endspiel in einer Neuauflage des Finales von 2017 auf Meister Salzburg. Die Generali-Arena, die im ÖFB-Cup wegen des Sponsornamens Viola Park genannt wird, fasst 17.500 Zuschauer. Das ÖFB-Präsidium hatte das Endspiel am 8. Juni 2018 für vier Jahre an die Austria-Heimstätte vergeben.

ÖFB: Stellungnahme zum Cup-Finale

Die Stellungnahme des ÖFB im Wortlaut:

Das gestrige Semifinale im UNIQA ÖFB Cup hat die Finalpaarung FC Red Bull Salzburg gegen SK Rapid ergeben. Das Endspiel ist am 1. Mai 2019 um 16.30 Uhr im Viola Park in Wien angesetzt.

Das ÖFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 8. Juni 2018 nach einem mehrstufigen Auswahlprozess und einer Aufbereitung aller relevanten Kriterien durch den operativen Bereich des ÖFB die Vergabe der UNIQA ÖFB Cup Endspiele der Jahre 2019 bis 2022 an den Viola Park, die Heimstätte des FK Austria Wien, beschlossen.

Im Zuge der Entscheidungsfindung war klar, dass eine potentielle Beteiligung des SK Rapid am UNIQA ÖFB Cup Finale am Standort Viola Park zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand führen würde, auch wenn die Ereignisse beim Wiener Derby vom Dezember 2018 damals noch nicht absehbar waren. Nach diesen Vorkommnissen ist der ÖFB nach intensivem Dialog gemeinsam mit dem FK Austria Wien zur Überzeugung gelangt, dass ein Finale mit Beteiligung des SK Rapid trotz dieser Geschehnisse plangemäß abgewickelt werden kann.

© GEPA

Der ÖFB befindet sich bereits in engem Austausch mit den beiden Finalisten, dem FK Austria Wien, dem BMI und der Polizei. Kommenden Donnerstag, 11. April, findet am Finalstandort die planmäßige Sicherheitsbesprechung zwischen den Veranstaltern, Stadionverantwortlichen, Finalisten und Behördenvertretern - natürlich auch mit Beteiligung der Polizei und Vertretern des FK Austria Wien - statt. Bereits am Montag, 8. April, kommt es zu einer Lagebesprechung zwischen Polizei, ÖFB und dem FK Austria Wien.

"Der ÖFB als Bewerbsführer und Veranstalter des Finales und der FK Austria Wien als Stadioneigentümer sind weiterhin der klaren positiven Überzeugung, dass die Austragung des UNIQA ÖFB Cup Finales im Viola Park reibungslos möglich ist. Wir laden alle am Finale Beteiligten zu einem konstruktiven Dialog und einer engen Zusammenarbeit im Sinne des Fußballs ein", so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Nach der Sicherheitsbesprechung werden sämtliche Details zum Ticketverkauf bekanntgegeben.

ÖFB-Cup: Finalspiele der letzten fünf Jahre