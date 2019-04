LASK - SK Sturm 1:2 - Jantscher und Pink holen glücklichen Auswärtssieg

Der SK Sturm Graz hat am Mittwochabend in der österreichischen Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabelllenzweiten LASK holten die Steirer einen 0:2-Auswärtssieg, die Gäste profitierten dabei von einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter und einem Patzer von LASK-Goalie Alexander Schlager.

Zunächst sorgte Jakob Jantscher aus einer Abseitsstellung für die Grazer Führung, ehe Markus Pink von einem Schlager-Patzer profitierte und mit dem Knie ins leere Tor einnetzte. Peter Michorl sorgte in der Nachspielzeit per direkten Freistoß für Ergebniskosmetik.

Mit dem Sieg schoben sich die Grazer bis auf einen Punkt an den drittplatzierten WAC heran, da die Kärntner bei Red Bull Salzburg eine bittere Niederlage einstecken mussten. Die Linzer sind mittlerweile fünf Pflichtspiele sieglos, liegen aber weiter sechs Punkte vor dem WAC.

LASK mit Chancenplus in 1. Halbzeit

Beim LASK kehrte der zuletzt gesperrte Abwehrchef Gernot Trauner ins Team zurück. Markus Wostry vertrat den am Oberschenkel verletzten Philipp Wiesinger. Ansonsten konnte Glasner seine stärkste Formation aufbieten. Sein Gegenüber Roman Mählich, der sich zuletzt bereits Gegenwind ausgesetzt sah, vertraute im Mittelfeld auf Otar Kiteishvili und Jantscher statt Ivan Ljubic und Lukas Grozurek - mit Erfolg.

Die Grazer gestalteten die Partie mit einer kämpferisch starken Leistung ausgeglichen. Jantscher gab einen ersten Warnschuss ab (1.). Der LASK erarbeitete sich zwar vor der Pause ein Chancenplus, agierte vor dem Tor aber zu unpräzise. Alleine Mittelstürmer Joao Klauss traf zweimal das Außennetz (25., 34.) und scheiterte zweimal an Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl (29., 41.). Angriffskollege Thomas Goiginger schoss aus guter Position klar über das Tor (42.).

SK Sturm: Jakob Jantscher und Markus Pink treffen

Probleme bereiteten den Linzern vor allem die linke Angriffsseite der Grazer, auf der Jantscher und Gideon Mensah wirbelten. Mensah setzte eine Großchance im Konter kurz nach der Pause mit dem Außenrist knapp daneben (47.). Keine Viertelstunde später schlug Jantscher mit seinem ersten Saisontor zu. Der Ex-Nationalspieler war beim Zuspiel von Kiteishvili aber wohl aus knapper Abseitsposition gestartet.

Ein katastrophaler Fehler von Alexander Schlager ermöglichte Sturm das 2:0. Der LASK-Schlussmann gaberlte sich einen langen Ball auf, Pink luchste ihm das Spielgerät ab und beförderte es mit dem Knie ins Tor. Die Linzer reagierten mit der Brechstange. Ein 30-Meter-Schuss von Trauner ging über das Tor (82.), ein Textilfoul des eingewechselten Ljubic an Klauss im Strafraum wurde nicht geahndet (84.). Der Anschlusstreffer von Michorl in der Nachspielzeit aus einem Freistoß von knapp außerhalb des Sechzehners kam zu spät.

Der LASK kassierte die zweite Liga-Heimniederlage der Saison nach jener Anfang April im Schlager gegen Salzburg (0:2). Der Rückstand auf den Titelverteidiger und Tabellenführer beträgt fünf Runden vor Schluss nun zwölf Punkte. Am Sonntag (17.00 Uhr) gibt es in Graz die Chance zur Revanche an Sturm. Bleiben die Linzer erneut ohne Punktegewinn, könnte Salzburg dann auch rechnerisch bereits als Meister feststehen.

LASK - SK Sturm Graz 1:2

Tore: 0:1 Jantscher (62.), 0:2 Pink (74.), 1:2 Michorl (90.+2)

Sturm schlägt LASK, Austria nur Remis

Heim Gast Ergebnis LASK Sturm 1:2 Austria St. Pölten 2:2 Salzburg WAC 3:1

