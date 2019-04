Scouts vom FC Bayern und Manchester United schauen heute LASK vs. Red Bull Salzburg

Der LASK kann heute mit einem Sieg gegen Red Bull Salzburg (heute ab 17:00 im LIVETICKER) den Titelkampf wieder spannend machen. Das dürften sich offensichtlich auch zahlreiche Talentespäher großer Vereine denken. Das Topspiel der österreichischen Bundesliga lockt die Scouts der besten Klubs der Welt in die Paschinger TGW Arena.

So berichtet die Kronen Zeitung vom Who-is-Who der internationalen Fußball-Glamour-Welt, das sich in Oberösterreich die Klinke in die Hand geben wird. Scouts vom FC Bayern, Fiorentina, Chelsea und auch vom englischen Rekordmeister Manchester United werden heute Xaver Schlager & Co. auf die Pratzerl schauen. Wechselgerüchte gibt es allerdings vor allem um die Trainer: Marco Roses Abgang zu Borussia Mönchengladbach dürfte bereits fix sein, auch Oliver Glasners Name wird mit Klubs der deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht. Bei den Spielern ist es wohl LASKs Thomas Goiginger und Mittelfeldspieler Xaver Schlager auf Seiten der Bullen, die im Visier der Topklubs sind. Auch Flügelflitzer Joao Victor generierte durch hervorragende Leistungen einen kleinen Hype um seine Person, der VfL Wolfsburg soll an ihm dran sein.

Oliver Glasner vor Duell mit Salzburg nicht unzuversichtlich

Glasner muss aber auf zwei Säulen seiner Mannschaft verzichten: Abwehrchef Christian Ramsebner und der rechte Wingback Reinhold Ranftl müssen aufgrund Sperren mit einem Platz auf der Tribüne vorlieb nehmen. Dennoch ist der LASK-Coach nicht unzuversichtlich: "Wir werden wie beim letzten 3:3 im Herbst in Pasching 'wilde Sau' spielen, brauchen dazu einen perfekten Tag, offensiv eine hohe Effektivität, aber dann können wir auch sie biegen."

Die Spiele der 24. Bundesliga-Runde