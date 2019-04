LASK Linz vs. Red Bull Salzburg: Das Spiel im Livestream und im Liveticker

Am Sonntag um 17:00 kommt es in Österreichs Bundesliga zum großen Showdown und zu einem vielleicht entscheidendem Spiel um die Meisterschaft. Der LASK empfängt Red Bull Salzburg und kann sich mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Bullen heranpirschen (HIER geht's zum LIVETICKER). Umgekehrt wäre der Titelkampf wohl entschieden, wenn sich Salzburg mit sieben Punkten Abstand absetzen könnte. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im Liveticker gezeigt wird.

Bei beiden Mannschaften spielt zudem ein nicht unwichtiges Detail eine große Rolle: beide Trainer sind begehrt, der Blätterwald rauscht wie verrückt. Nachdem Marco Roses Wechsel nach der Saison zu Borussia Mönchengladbach laut verschiedensten Quellen nur mehr eine Formsache sein soll, reißen auch die Gerüchte um LASK-Trainer Oliver Glasner nicht ab. Glasner könnte Rose in Salzburg beerben, auch der VfB Stuttgart bemüht sich um die Dienste des ehemaligen Bundesliga-Kickers.

© getty

LASK vs. Red Bull Salzburg: Voraussichtliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Pogatetz, Trauner, Ramsebner - Ulmann, Holland, Michorl, Ranftl - Joao Victor, Klauss, Goiginger.

Red Bull Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Vallci, Lainer - Junuzovic, Samassekou, Schlager - Wolf - Dabbur, Gulbrandsen.

LASK vs. Red Bull Salzburg: Termin, Anstoß, Spielort

Match LASK vs. Red Bull Salzburg Datum Sonntag, 07. April 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort TGW Arena, Pasching

LASK vs. Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 7.4. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Meistergruppe nicht gleichzeitig. Austria Wien empfängt den SK Sturm schon um 14:30, auch der Ankick zwischen WAC und dem SKN St. Pölten erfolgt um 14:30. LASK vs. Red Bull Salzburg startet um 17:00. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: LASK - Salzburg zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg an.