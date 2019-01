Ex-China-Legionär Rubin Okotie: "Arnautovic-Wechsel nach China wäre kein Rückschritt"

Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic hat ein Angebot eines chinesischen Super-Klubs. Shanghai SIPG gab ein Angebot an West Ham ab, will den 29-Jährigen mit einem Gehalt von 220.000 Euro pro Woche ködern. Rubin Okotie würde den Schritt nach Asien verstehen.

Und der Ex-Austrianer Rubin Okotie muss es wissen, kickte er doch selbst eineinhalb Jahre beim Zweitligisten Beijing Enterprises. Zwar will er, wie er dem Standard verriet, Arnautovic keine Ratschläge geben, dennoch sei es "eine unglaubliche Erfahrung, wenn du in einer der großen Städte Chinas lebst und Fußball spielst."

Rubin Okotie: "Klar, dass der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt"

Das Gehalt von insgesamt 44,5 Millionen Euro könne sich natürlich auch sehen lassen: "Es ist klar, dass bei einem Wechsel nach China auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt", gesteht der 31-jährige Okotie, der aktuell in Belgiens zweiter Liga, bei Beershot Wilrijk unter Vertrag steht.

Jelavic, Okotie, Alan und Co.: Erst Österreich, dann China © GEPA 1/15 Marko Arnautovic möchte West Ham United in Richtung China verlassen. Dem ÖFB-Star liegt ein hoch dotiertes Angebot von Shanghai SIPG vor. SPOX zeigt, welche Spieler mit Österreich-Bezug schon den Sprung nach China wagten: © GEPA 2/15 Jonathan Soriano: Der Stürmer erzielte in 202 Einsätzen für Salzburg satte 172 Tore und bereitete 72 weitere vor. Nach fünf Meistertiteln mit den Bullen wechselte er im Winter 2017 zu Beijing Sinobo Guan. © GEPA 3/15 Auch dort trumpfte der Spanier auf und traf in 36 Spielen 31 Mal. Seit Jahresbeginn steht der 33-Jährige bei Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag. © GEPA 4/15 Alan: Der Brasilianer verließ die Bullen bereits 2015, nachdem er drei Meisterschaften mit Salzburg erringen konnte. © getty 5/15 Bei Guangzhou Evergrande ist Alan unumstrittener Stammspieler. Kein Wunder, traf er doch in 101 Einsätzen 58 Mal. © GEPA 6/15 Roger Schmidt: Der dritte Bulle im Bunde ist Trainer Roger Schmidt. Nach dem Aus in Leverkusen heuerte er bei Soriano-Klub Beijing Sinobo Guoan an. © getty 7/15 Der 51-Jährige wurde vergangene Saison Pokalsieger in China. Er hat noch Vertrag bis Ende 2019. © GEPA 8/15 Nikica Jelavic: Auch den ehemaligen Rapid-Stürmer hat es nach Zwischenstationen bei den Glasgow Rangers und England (Everton, Hull, West Ham) nach China verschlagen. © getty 9/15 Im Winter 2016 wechselte der 33-jährige Kroate für rund eine Million Euro zu Beijing Renhe. Jelavic scheint es in China zu gefallen, er spielt inzwischen bei Guizhou Hengfeng und hat dort Vertrag bis Ende 2020. © GEPA 10/15 Ruben Okotie: Der Ex-Austria -und Sturm-Spieler entschied sich nach einer starken Saison bei 1860 München im Sommer 2016 zu einem Wechsel nach China. 11/15 Beim Zweitligisten Beijing Enterprises kam er aufgrund von Verletzungen allerdings nie richtig in Fahrt und wechselte bereits im Winter 2018 zurück nach Europa ins belgische Beerschot. © GEPA 12/15 Nikola Vujadinovic: Von 2012 bis 2014 stand der Montenegriner insgesamt 78 Mal für den SK Sturm auf dem Platz, ehe es über Osasuna in Spanien nach China ging. © GEPA 13/15 Bei Beijing Enterprises absolvierte der 32-jährige Innenverteidiger in eineinhalb Saisonen 36 Spiele, ehe es zurück zu Osasuna und von dort weiter nach Polen zu Lech Posen ging. © GEPA 14/15 Xiang Sun: Der Chinese wechselte 2008 von Shanghai Shehua zur Wiener Austria, wo er 27 Einsätze verzeichnete und drei Tore erzielte. © getty 15/15 Doch nach nur einer Saison war Schluss. Der mittlerweile 36-Jährige kehrte in sein Heimatland zurück, wo er momentan bei Shanghai SIPG unter Vertrag steht.

Doch auch abseits des schnöden Mammons hätte China einiges zu bieten. Die Kultur sei sehr interessant, meint Okotie. Auch das Niveau wäre nicht so schlecht wie man in Europa annimmt. In Shanghai solle dem Plan nach Arnautovic gemeinsam mit Hulk und Ex-Chelsea-Kicker Oscar einen unwiderstehlichen Dreier-Sturm bilden: "Ein Wechsel nach China wäre kein Rückschritt, vielmehr eine gute Möglichkeit." Ob die Fußballer-Karriere des zweifelsfrei talentiertesten Fußballer Österreichs in China allerdings ins Stocken geraten könnte, weiß auch Okotie nicht. Er glaubt aber, dass das Thema Nationalteam für Arnautovic nicht abgeschlossen wäre. "Marko würde die Langstreckenflüge in Kauf nehmen."

Das letzte Wort ist in dieser Causa noch lange nicht gesprochen, zuletzt reagierte West Ham recht harsch mit einer offiziellen Presse-Aussendung und pochte auf die Erfüllung des Vertrages in London. Das Arbeitspapier von Arnautovic bei den Hammers ist noch bis 2022 gültig.