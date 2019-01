Red Bull Salzburg verleiht Mahamadou Dembele in die Niederlande

Mahamadou Dembele wird für das nächste halbe Jahr zum niederländischen Klub Fortuna Sittard verliehen. Das teilte Red Bull Salzburg am Donnerstagabend mit.

Der 19-jährige Franzose kam bisher als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz, wo er insgesamt 40 Spiele absolviert hat.

In Sittard, einer Stadt in der Provinz Limburg, kann Dembele Spielpraxis auf Erstliganiveau sammeln. Die blutjunge Fortuna liegt nach 19 gespielten Runden in der Eredivisie auf dem zehnten Tabellenplatz.

In Salzburg verfügt Dembele noch über einen Vertrag bis 2022.