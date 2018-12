Red Bull Salzburg: Marco Rose Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen

Kaum eine Woche vergeht, in der Marco Rose nicht mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht wird. Nun wird der nächste Klub aus der deutschen Bundesliga mit dem Trainer von Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht.

Wie der kicker berichtet, soll Bayer Leverkusen Interesse am 42-Jährigen haben. Demnach soll bereits eine erste Kontaktaufnahme stattgefunden haben.

Leverkusens aktueller Trainer Heiko Herrlich ist spätestens nach dem 1:2 gegen Frankfurt am Sonntag angezählt, derzeit liegt die Werkself nur auf dem elften Tabellenplatz.

Rose soll allerdings nur Kandidat Nummer zwei auf den Chefcoach-Posten in Leverkusen sein. Der ehemalige BVB-Trainer Peter Bosz wird als wahrscheinlichere Variante genannt, da er aktuell vereinslos ist. Rose hingegen hat in Salzburg noch Vertrag bis 2020.