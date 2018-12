EL-Auslosung: Gegner von SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg im Europa-League-Sechzehntelfinale

Der SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg kennen ihre Gegner im Europa-League-Sechzehntelfinale. Die Auslosung in Nyon ergab folgende Paarungen:

Die Hütteldorfer, die in der Gruppe G hinter dem FC Villarreal als Zweiter aufgestiegen sind, treffen auf Inter Mailand. Das Hinspiel findet am 14. Februar in Hütteldorf statt, das Rückspiel steigt am 21. Februar in Italien.

Red Bull Salzburg, das alle sechs Gruppenspiele gewinnen konnte, bekommt es mit Club Brügge zu tun. Die Bullen müssen am 14. Februar erst auswärts ran, am 21. Februar folgt das Rückspiel in Salzburg.

Europa League: Auslosung des Sechzehntelfinals im Überblick

Club Brügge - Red Bull Salzburg

Rapid Wien - Inter Mailand

Viktoria Pilzen - Dynamo Zagreb

Slavia Prag - KRC Genk

FC Kuban Krasnodar - Bayer 04 Leverkusen

FC Zürich - SSC Neapel

Malmö - FC Chelsea

Shakhtar Donezk - Eintracht Frankfurt

Celtic - FC Valencia

Stade Rennes - Betis Sevilla

Olympiakos - Dynamo Kiew

Lazio Rom - FC Sevilla

Fenerbahce - Zenit St. Petersburg

Sporting Lissabon - FC Villarreal

BATE Borisov - FC Arsenal

Galatasaray - Benfica Lissabon

