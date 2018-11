Franco Foda lässt Xaver Schlager nicht zum U21-Nationalteam

Das österreichische U21-Nationalteam kann nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Griechenland die erstmalige Teilnahme zur Europameisterschaft fixieren, sie muss dies allerdings ohne Salzburg-Youngster Xaver Schlager machen. Der wird nämlich im A-Team gegen Nordirland in der Startformation stehen.

Abgestellt wird lediglich Konrad Laimer, auch wenn sich Xaver Schlager bereit erklärte, die U21 zu unterstützen. Doch Teamchef Franco Foda dazu: "Ich kann ja nicht alle Spieler abstellen. Nach unseren Ausfällen wäre ja zum Beispiel auch Hannes Wolf ein Thema für uns gewesen, aber ich habe Rücksicht auf die U21 genommen und ihn dort gelassen, weil er ein wichtiger Bestandteil der U21 ist. Aber bei uns hätte er ja auch die Zehner-Position spielen können."

Österreich vs. Bosnien: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Mit einem 0:0 gegen Bosnien verspielt Österreich alle Chancen auf den Nations-League-Aufstieg. Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit war desaströs. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note= 1): Der Zürcher Panther bewahrte mit mehreren Glanztaten die ÖFB-Elf vor dem drohenden Rückstand. Im Team nicht unumstritten, aber heute absolut fehlerlos. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note= 3): Die Abstimmung mit dem Kollegen auf der rechten Offensivseite Valentino Lazaro klappt noch nicht wirklich, nur in der zweiten Hälfte war so etwas wie Zusammenspiel erkennbar. Ansonsten aber bemüht. © GEPA 4/14 Aleksandar Dragovic (Note= 3-): Nicht so bombensicher wie Kollege Hinteregger, hob das eine oder andere Mal die Abseitsfalle auf. Auch sonst noch nicht so gedankenschnell und antizipationsfähig wie früher. © GEPA 5/14 Martin Hinteregger (Note= 2+): Ohne ihn wäre die österreichische Viererkette löchrig wie Schweizer Käse. Gedankenschnell bei den Abseitsfallen, stark im Zweikampfverhalten. Ein Kopfball von ihm hätte sich zudem fast ins gegnerische Tor verirrt. © GEPA 6/14 David Alaba (Note= 4): Wurde erstmals im Team links in der Viererkette aufgeboten, konnte mit Vordermann Schöpf aber nie etwas bewirken. Seine Stärke bei Standardsituationen scheint irgendwo verloren gegangen. © GEPA 7/14 Peter Zulj (Note= 4): Viele Fehlpässe, die zu brenzligen Situationen führten. Dass Österreich in der ersten Hälfte desaströs agierte, ist auch ihm anzulasten. Kann unter Druck keine Bälle verarbeiten, ließ viel zu viel Räume in den Schnittstellen. © GEPA 8/14 Julian Baumgartlinger (Note= 3): Der wiedergenesene Kapitän agierte defensiv stark, hatte mit vier Tackles die Nase vorn in dieser Statistik, braucht aber einen spielstärkeren Nebenmann. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note= 4): Verlor in Halbzeit Eins gefühlt jeden Zweikampf, konsolidierte sich aber mit Fortdauer der zweiten Hälfte, wenngleich er viele Meter umsonst machte. Schlug im ganzen Spiel nur eine einzige Flanke. © GEPA 10/14 Florian Kainz (Note= 5): Mit seiner zentralen Rolle im offensive Mittelfeld heillos überfordert, hätte Überzahlsituationen auf den Flügeln schaffen sollen, das war aber eher ein sehr dürftiger Auftritt. Wurde nach 45 Minuten erlöst. © GEPA 11/14 Alessandro Schöpf (Note= 4): Gemeinsam mit Florian Kainz in der ersten Halbzeit die Schwachstelle im österreichischen Mittelfeld, wurde nie ins Spiel eingebunden. Erst mit der Hereinnahme von Schlager agierte er sicherer. Positiv: 95%ige Passquote. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note= 2): Hätte in der 52. Minute mit einem Seitfallzieher womöglich das Tor des Jahres erzielt, allein eine elferwürdige Hands-Abwehr eines Bosniers verhinderte dies. Couragierte Leistung in Hälfte Zwei. © GEPA 13/14 Xaver Schlager (Note= 2+): Erst mit seiner Hereinnahme wurde das Spiel der Österreicher belebt. Unheimlich ballstark, beweglich, konnte die Frucht auch unter Druck behaupten. Ein enormer Klasseunterschied zu Kainz. © GEPA 14/14 Wechsel, zu kurz eingesetzt: Alessandro Schöpf -> Michael Gregoritsch, Peter Zulj -> Marc Janko.

Die spielte gegen Bosnien aber Florian Kainz, ehe er nach 45 Minuten durch den deutlich stärkeren und dynamischeren Xaver Schlager ersetzt wurde. So sah das auch Franco Foda, der Schlager gegen Nordirland prompt belohnen wird: "Xaver ist schon relativ weit und hat das auch gegen Bosnien wieder gezeigt. Er wird in Belfast auch definitiv von Anfang an spielen."

