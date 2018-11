Rapid Wien: Fredy Bickel knüpft seine Zukunft an Michael Krammer

Beim SK Rapid Wien stehen zwei wichtige Personalentscheidungen auf der Führungsebene vor der Türe. Entscheidet sich Präsident Michael Krammer für eine weitere Amtszeit? Verlängert Sportdirektor Fredy Bickel seinen im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag?

Dabei könnte die Zukunft von Bickel und Krammer miteinander verknüpft sein. "Ich werde heuer noch meine Entscheidung kundtun. Falls ich nicht mehr antreten würde, soll bis zur Hauptversammlung 2019 fast ein Jahr Zeit sein, um einen Nachfolger zu suchen", sagt etwa Krammer im Kurier.

Bickel dürfte wohl Krammers Entscheidung abwarten, bevor er ein neues Vertragspapier unterzeichnet. "Krammers Zukunft ist für mich sehr wichtig, sie wird in meinen Entscheidungsprozess einfließen", sagt Bickel. "In diesem Wellental will ich nicht weiterarbeiten." Noch vor dem Jahreswechsel wird eine Entscheidung fallen.