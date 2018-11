LASK: Erneut Ärger mit dem neuen Stadion

Der geplante Stadion-Neubau des LASK sorgt wieder einmal für Unruhe. So berichten Planungsinsider angeblich, dass rund 4.000 Parkplätze über einen Kilometer vom Stadion entfernt entstehen sollen.

Vom Bahnhof wäre die neue Arena am geplanten Standpunkt sogar zwei Kilometer entfernt, was Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik ein Dorn im Auge ist. "Die LASK GmbH hat sich in den Standort Pichlingersee hineinverrannt, der jetzt auf Biegen und Brechen durchgedrückt werden soll", kritisiert Potocnik in den OÖN die Standortwahl des neuen Stadions direkt beim Naherholungsgebiet Pichlingersee..

"Für das Stadion, die Parkplätze und zwei oder drei Kunstrasenplätze müssten in Summe 20 Hektar Grünland umgewidmet werden. Die Stadt muss sich ohne Wenn und Aber zum Erhalt der Grünoase bekennen."

Statt auf den Standort am Ufer des Sees zu bestehen, sollte man laut dem NEOS-Mann einen Stadionneubau bei der PlusCity oder dem Haid-Center in Betracht ziehen, wo man auf bereits gebaute Garagen und Parkplätze zurückgreifen könnte.

Bundesliga-Stadien: