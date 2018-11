Berichte: SK Sturm Graz entlässt Trainer Heiko Vogel noch am Montag

Der SK Sturm Graz hat in der Trainerfrage offenbar eine Entscheidung getroffen. Wie mehrere Medien berichten, soll Heiko Vogel bereits am Montag entlassen werden, um unter einer anderen Führung in die neue Trainingswoche zu gehen.

Während bereits in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass sich Sportchef Günter Kreissl um einen möglichen Nachfolger umschaut, dürfte es bereits vor dem zweiten "Schicksalsspiel" gegen den SKN St. Pölten zu einem Vogel-Aus kommen.

Am Sonntag soll es laut Kleine Zeitung zu einem zweistündigen Vier-Augen-Gespräch zwischen Präsident Christian Jauk und Vogel gekommen sein. Dabei sei das Meisterschaftsspiel gegen Wacker Innsbruck in einer Videoanalyse aufgearbeitet worden.

Für eine weitere Zusammenarbeit mit Vogel spricht, dass die Mannschaft geschlossen hinter dem Trainer steht: Er sei sowohl fachlich als auch menschlich top. Klar ist, dass die Entscheidung eine nachhaltige sein soll, um eine wöchentliche Trainerdiskussion zu vermeiden.

SK Sturm Graz: Die nächsten fünf Spiele