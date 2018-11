ÖFB-Cup, Auslosung Viertelfinale: Rapid gegen Hartberg - Salzburg vs. Wiener Neustadt

Die Auslosung zum Viertelfinale des ÖFB-Cups am Sonntagabend hat zwei Duelle zwischen Bundesligisten geliefert. Während Rapid zu Hause Hartberg empfängt, gastiert St. Pölten beim LASK. Red Bull Salzburg muss nach Wiener Neustadt, der GAK spielt vor heimischem Publikum gegen Austria Wien.

Extremradrennfahrer Michael Strasser nahm die Auslosung im Rahmen von "Sport am Sonntag" vor. Gespielt wird am 16. und 17. Februar 2019. Das Finale findet am 1. Mai 2019 in der Generali Arena, der Heimstätte des FK Austria Wien, statt.

ÖFB-Cup: Auslosung der Viertelfinals im Überblick