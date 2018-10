SK Rapid: Ex-Stuttgart-Trainer Hannes Wolf ein Kandidat auf die Djuricin-Nachfolge?

In der Trainersuche des SK Rapid drängt die Zeit. Am Donnerstag steht bereits die Europa-League-Partie bei den Glasgow Rangers auf dem Programm (Live auf Puls 4 und im Livestream bei SPOX Österreich), danach kommt in der Bundesliga mit dem SV Mattersburg ein Gegner nach Hütteldorf, den man tunlichst schlagen sollte.

Die Entwicklungen der letzten Wochen dürften dazu geführt haben, dass Rapid bereits Notfallpläne für den Fall einer Trennung von Goran Djuricin ausgearbeitet hat. Denn schon am Dienstag soll der neue Coach präsentiert werden.

Eine solch schnelle Abwicklung könnte auch darauf schließen lassen, dass es sich um einen Trainer handelt, der aktuell vereinslos ist. Das würde neben einigen anderen Kandidaten auch auf Hannes Wolf zutreffen.

Djuricin-Nachfolge: Das sind die Kandidaten für den Rapid-Trainer-Job © GEPA 1/12 Seit Samstag ist Goran Djuricin als Rapid-Trainer Geschichte. Auf Rapid wartet nun ein ganz harter Prüfstein: Der Schweizer Sportdirektor Bickel muss nun einen geeigneten Nachfolger präsentieren, bereits am Donnerstag geht es gegen die Glasgow Rangers. © GEPA 2/12 Didi Kühbauer (St. Pölten): Die naheliegendste Lösung. "Was nicht ist, kann ja noch werden," meinte Kühbauer vor Kurzem auf die Frage, warum er noch nie Rapid-Trainer war. Einzig: Rapid müsste Ablöse zahlen. © getty 3/12 Hannes Wolf (vereinslos): Ein Überraschungskandidat könnte Stuttgarts-Aufstiegstrainer sein. Laut laola1 hatte Bickel bereits Kontakt zum 37-Jährigen, der sich einst als Nachwuchscoach von Borussia Dortmund einen Namen machte. © GEPA 4/12 Josef Zinnbauer (vereinslos): Seit seinem zwei-jährigen Intermezzo beim FC St. Gallen ist Zinnbauer seit 2017 vereinslos. Trainierte davor den HSV und die zweite Mannschaft des KSC. Der Deutsche steht für Offensiv-Fußball und wäre wohl nicht zu teuer. © GEPA 5/12 Raphael Wicky (vereinslos): Der 41-Jährige trainierte bis zum Sommer den FC Basel, war als Spieler unter anderem bei Atletico Madrid und dem HSV. Wie Bickel ein Schweizer. © GEPA 6/12 Christian Ilzer (WAC): Der 40-Jährige mischt mit dem WAC die Liga auf. Hat aber noch bis 2019 Vertrag, außerdem besteht die Gefahr, dass der Rapid-Job für ihn zu früh kommt. © GEPA 7/12 Mirko Slomka (vereinslos): Ein üblicher Verdächtiger, der schnell genannt wird, wenn ein Verein einen Trainer sucht. Sein letzter Job: zehn Spiele Trainer des Karlsruher SC. © GEPA 8/12 Peter Stöger (vereinslos): Ein Top-Trainer. Fraglich, ob der Wiener nach seiner letzten Station bei Borussia Dortmund schon wieder Lust auf Fußball hat. Auch scheint er nicht wirklich leistbar. © GEPA 9/12 Markus Weinzierl (vereinslos): Der 43-Jährige machte beim FC Augsburg einen überragenden Job, wurde bei Schalke 04 aber verheizt und ist seit Juli 2018 auch endgültig ohne Vertrag. © GEPA 10/12 Peter Bosz (vereinslos): Die schonungslose Offensive, die Bosz bei Borussia Dortmund verlangte, war schnell durchschaubar für die Gegner. Bei Rapid ist er aber unwahrscheinlich. Grund: zu teuer. © GEPA 12/12 Oliver Glasner (LASK): Der gebürtige Salzburg begeistert mit dem LASK, gab den Hütteldorfern aber bereits medial einen Korb: "Ich bin sehr, sehr zufrieden beim LASK. Wir haben noch viel vor, deshalb ist das für mich überhaupt kein Thema."

Bickel im Kontakt mit Deutschlands Trainer des Jahres 2017

Der 37-Jährige machte sich einst als Nachwuchstrainer bei Borussia Dortmund einen Namen und wechselte 2015 zum VfB Stuttgart, den er souverän zurück in die Bundesliga führte. Dort lief es für die Schwaben allerdings nicht nach Wunsch, weshalb Wolf Anfang 2018 seinen Hut nehmen musste.

Rapids Sportchef Fredy Bickel soll laut laola1 zuletzt bereits Kontakt zu Wolf aufgenommen haben.