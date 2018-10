Dänemarks Höjbjerg und Vestergaard werden im Testspiel gegen das ÖFB-Team beginnen

Dänemarks Fußball-Teamchef Aage Hareide hat vor dem Testspiel am Dienstag in Herning Respekt vor der ÖFB-Auswahl gezeigt. "Wir haben sie beobachtet. Sie haben zuletzt gut gespielt und einige starke Spieler in ihren Reihen", erklärte der Norweger.

Dass die Österreicher bei weitem nicht in Bestbesetzung antreten werden, ist Hareide bewusst. "Es wird bei ihnen viele Änderungen geben, deshalb ist es wichtig, vor allem auf die eigene Mannschaft zu schauen und ihre Stärken herauszuarbeiten", meinte der 65-Jährige.

Dänen-Coach war Salzburgs Doppelschreck

Auch die Dänen werden am Dienstag nicht mit ihrer Einsergarnitur aufwarten - abgesehen von verletzten Kickern wie Christian Eriksen werden einige Spieler ihre Chance bekommen, die zuletzt nicht so oft zum Einsatz kommen. Dazu zählen etwa Pierre-Emile Höjbjerg und Jannick Vestergaard. "Beide werden gegen Österreich beginnen", verriet Hareide.

Der dänische Nationaltrainer hat mit einem anderen Aushängeschild des österreichischen Fußballs zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Als Malmö-Trainer schaltete er in der Vorausscheidung für die Champions League 2014 und 2015 Red Bull Salzburg aus. "Es hat für das Match am Dienstag keine Bedeutung, aber ich erinnere mich noch sehr gerne daran", sagte Hareide.

