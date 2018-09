ÖFB-Cup im Livestream: LASK gegen Stadl-Paura kostenlos im Stream sehen

Der LASK muss in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auswärts gegen ATSV Stadl-Paura antreten. Nachdem die Gastgeber in Runde eins Blau-Weiß Linz eliminierten, gastiert der nächste Großklub aus der Landeshauptstadt. Hier gibt's die Partie in voller Länge im Livestream!

Der LASK setzte sich in Runde eins ebenfalls in einem Oberösterreich-Derby gegen WSC Hertha mit 3:0 durch. Am 19. Jänner 2016 feierte der Bundesligist aus der Stahlstadt in einem freundschaftlichen Test gegen Stadl-Paura übrigens einen 5:2-Erfolg.

ÖFB-Cup, 2. Runde: ATSV Stadl-Paura gegen LASK

Der LASK reist am Mittwoch, den 26. September ins nahegelegene Stadl-Paura. Um 19 Uhr erfolgt in der Licht & Planung Arena der Ankick, Schiedsrichter Oliver Drachta leitet die Partie.

ÖFB-Cup: Rapid und Sturm im TV, Red Bull Salzburg im Livestream

Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen von vier ausgewählten Cup-Partien pro Runde. Folgende Spiele werden in Runde zwei vom Rundfunk gezeigt:

WAC - Austria Klagenfurt

GAK - Vorwärts Steyr

Mattersburg - Rapid

Austria - Sturm

Die anderen zwölf Partien werden vom ÖFB produziert und auf der Homepage www.oefb.at im Livestream übertragen. So gibt es beispielsweise am Mittwoch außerdem Meister Red Bull Salzburg live zu sehen!

Datum Heim Gast Ergebnis/Uhrzeit 24.09.2018 SA Klagenfurt FAC 1:5 25.09.2018 SV Leobendorf SCR Altach 1:2 25.09.2018 ASK-BSC Bruck/Leitha Austria Lustenau 1:3 25.09.2018 WAC SK Austria Klagenfurt 4:0 25.09.2018 TSV Hartberg WSG Wattens 3:0 25.09.2018 Vöcklamarkt SV Ried 0:1 25.09.2018 Deutschlandsberger SC SC Wiener Neustadt 3:4 n.V. 25.09.2018 SV Horn SV Lafnitz 0:2 25.09.2018 GAK Vorwärts Steyr 4:2 n.E. 26.09.2018 FC Stadlau Kapfenberger SV 16.00 Uhr 26.09.2018 SV Mattersburg SK Rapid 18.30 Uhr 26.09.2018 FC Saalfelden SKN St. Pölten 19.00 Uhr 26.09.2018 SC Neusiedl/See Wacker Innsbruck 19.00 Uhr 26.09.2018 ATSV Stadl-Paura LASK 19.00 Uhr im LIVESTREAM 26.09.2018 SC Schwaz Red Bull Salzburg 20.30 Uhr im LIVESTREAM 26.09.2018 FK Austria Wien SK Sturm 20.45 Uhr

Florian Maier (Spieler Stadl-Paura bei OÖN): Der ganze Verein freut sich. Ich brauche keinen Mitspieler zusätzlich motivieren. Es gäbe nichts Schöneres, als den LASK rauszuhauen.ATSV Stadl-Paura - LASK: Die Stimmen zur zweiten Runde im ÖFB-Cup