ÖFB-Cup: FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz heute live im TV und Stream sehen

Der Schlager der 2. ÖFB-Cup-Runde steigt am 26. September in der Hauptstadt: FK Austria Wien trifft auf den SK Sturm Graz (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf SPOX). Hier gibt es alle Infos zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Stream.

Ein Duell wie das vorliegende hat es so früh im Bewerb nur selten gegeben. Der Rekordtitelträger - mittlerweile wartet die Austria allerdings seit 2009 auf einen Triumph im Cup - empfängt den amtierenden Champ aus Graz. Und naturgemäß muss einer der beiden Bundesligisten bereits die Segel streichen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ÖFB-Cup, 2. Runde: FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz

Spiel Austria - Sturm Datum Mittwoch, 26. September 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Generali-Arena, Wien Schiedsrichter Markus Hameter

ÖFB-Cup: Austria gegen Sturm live im Free-TV

Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen von vier ausgewählten Cup-Partien pro Runde. In der 2. Runde fällt der Schlager Austria gegen Sturm natürlich in diese Kategorie.

ORF 1 (HD) überträgt das Spiel ab 20:35 Uhr live, parallel dazu läuft der Livestream in der TVthek. Oliver Polzer kommentiert die Begegnung.

© GEPA

Edomwonyi und Co. erstmals mit der Austria gegen Sturm

An Brisanz mangelt es der Partie nicht. Zum einen ist es für den SK Sturm das erste Auswärtsspiel in der neuen Heimstätte der Austria, zum anderen wartet bei den Veilchen eine Armada von Ex-Blackys, die im Sommer an den Verteilerkreis wechselten.

James Jeggo und Christian Schoissengeyr traten den direkten Weg an, Bright Edomwonyi, der im Frühjahr per Leihe von Rizespor nach Graz zurückgekehrt war, kickt nun ebenfalls in Wien. Hinzu kommt der frühere Sturm-Fanliebling Uros Matic, der nach einem Zwischenstopp beim FC Kopenhagen ebenfalls die Austria vorzog, statt sich erneut den Steirern anzuschließen.

Die enttäuschende Situation in der Bundesliga macht die Cup-Partie darüber hinaus zu einem Knackpunktspiel - für beide Teams.

FK Austria Wien - SK Sturm Graz: 2. Runde im ÖFB-Cup