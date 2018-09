ÖFB-Cup: GAK gewinnt Elfer-Drama gegen Vorwärts Steyr

Der GAK steht im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Der Regionalligist setzt sich im Elfmeterschießen gegen Vorwärts Steyr mit 4:2 durch, nach Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung war es 0:0 gestanden.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Hackinger in der 25. Minute für den GAK vom Elfmeterpunkt scheiterte, erspielten sich die Gäste aus Oberösterreich mit Fortdauer der Partie die besseren Chancen, verpassten es aber, in Führung zu gehen. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, wo wo die Hausherren dank zweier Paraden von Goalie Haider mit 4:2 die Oberhand behielten.

Steyr ist nach Blau-Weiß Linz, Horn, Austria Klagenfurt und Amstetten der vierte Zweitligist, der im laufenden Bewerb den Hut nehmen musste. Der GAK, aktueller Tabellenführer in der Regionalliga Mitte, erreichte hingegen zum ersten Mal seit der Saison 2007/08 das Cup-Achtelfinale.

2. Runde im ÖFB-Cup