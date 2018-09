England-Legionär Tin Plavotic wechselt zum FAC

Der FAC hat sich noch einmal auf dem Transfermarkt verstärkt: England-Legionär Tin Plavotic wechselt nach Floridsdorf. Das vermeldete der FAC am Mittwoch.

Der 21-jährige Innenverteidiger wurde bei der Admira ausgebildet und wechselte anschließend in die Jugend von Schalke 04. Von dort zog Plavotic nach England weiter, kickte bei Bristol und leihweise bei Barnet und Cheltenham Town. Insgesamt absolvierte er zwölf Spiele in der englischen League Two (3. Liga).

"Auf Grund seiner Ausbildung und seiner Größe ist Tin eine hervorragende Verstärkung für unsere Mannschaft. Mit seiner Verpflichtung bekommt unser Kader noch mehr Breite und Qualität. Es freut mich zudem sehr, dass wir Tin vom Mutterland des Fußballs zu uns nach Floridsdorf holen konnten", sagt FAC Manager Sport, Lukas Fischer, zur Neuverpflichtung.

"Ich freue mich, zurück in Wien zu sein. In den bisherigen Trainingseinheiten habe ich schon gesehen, dass die Mannschaft über eine große individuelle Qualität verfügt und ich freue mich, bald auf dem Platz zu stehen!", freut sich auch Plavotic.