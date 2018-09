Sturm-Angreifer Emeka Eze: "Heute kenne ich Bright nicht"

Das Cup-Duell zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf SPOX) wird auf vielerlei Ebenen brisant - denn die natürliche Graz-Wien-Rivalität wurde durch zahlreiche Sommer-Transfers zusätzlich angeheizt.

Mit James Jeggo, Christian Schoissengeyr und Bright Edomwonyi wechselten drei Sturm-Spieler der Vorsaison nach Favoriten, zusätzlich schlug mit Uros Matic ein früherer Publikumsliebling seine Zelte am Verteilerkreis auf.

Djalminha, Giannini & Co: Die arrivierten Star-Transfers der Bundesligisten © GEPA 1/25 Oft passierte es nicht, aber manchmal ergab sich die richtige Gelegenheit und Bundesligisten verpflichteten einen arrivierten Star aus einer Top-Liga. Während die Admira mit Alexander Meier verhandelt, zeigen wir euch die Star-Transfers der Liga. © GEPA 2/25 Ailton: In der Saison 2003/04 mit Werder nicht zu stoppen: Meister, Torschützenkönig, Pokalsieger. Dann wechselte er den Verein öfter als seine Unterwäsche, 2008 verschlug es ihn nach Altach. Traf in zwölf Spielen sieben Mal. © GEPA 3/25 Thomas Hässler: Der Welt- und Europameister wechselte im Sommer 2003 von 1860 München zu Wüstenrot Salzburg. Man sagte damals, der Deutsche (102 Länderspiele) könne um die Ecke schießen. Absolvierte schließlich 19 Bundesliga-Spiele. © GEPA 4/25 Alexander Zickler: 55 Treffer in 232 Spielen in der deutschen Bundesliga lassen sich sehen, in Österreich traf er aber zwei Mal öfter – in nur 152 Partien. Wurde zum Start der Red-Bull-Ära von den Bayern geholt, heute Co-Trainer unter Marco Rose. © GEPA 5/25 Dejan Savicevic: Il Genio, einst CL-Sieger, wechselte 1999 zu Rapid und beendete 2001 in Hütteldorf seine Karriere. Landete 1991 bei der Wahl zu "Europas Fußballer des Jahres" auf dem zweiten Platz, kickte höchst erfolgreich beim AC Milan und Roter Stern. © GEPA 6/25 Jocelyn Blanchard: Was für ein feiner Kicker Jocelyn Blanchard doch war. Geschmeidig auf der Sechs, eine Autorität obendrauf. Kickte von 2003 bis 2009 für die Veilchen – zuvor bei Juventus und RC Lens. 255 Spiele in Violett! © GEPA 7/25 Carsten Jancker: Spielte bereits mit 21 für Rapid, ehe er mit den Bayern 2001 die Champions League gewann. Nach Engagements in Italien und China siedelte sich der Deutsche in Mattersburg an, wo er drei Jahre lang stürmte. Trainiert heute den SV Horn. © GEPA 8/25 Djalminha: Als die Austria den 14-fachen brasilianischen Nationalspieler Djalminha 2003 von La Coruna ausborgte, war das Staunen groß. Technisch Spitzenklasse, der Wille war überschaubar. 7 Scorerpunkte in 12 Spielen für die Veilchen. © GEPA 9/25 Franco Foda: Nach 321 Spielen in der deutschen Bundesliga zog es den Deutschen nach Österreich. Vier Jahre lief er für Sturm auf und feierte dabei zwei Meistertitel, nur ein einziges Spiel fehlte dem heutigen ÖFB-Teamchef auf den 100 Liga-Einsatz. © GEPA 10/25 Giuseppe Giannini: Zweifellos einer der größten Stars, der jemals in Österreich anheuerte. Absolvierte vor seinem Wechsel zu Sturm 1997 beeindruckende 47 Länderspiele für Italien, war in Rom Held einer ganzen Stadt. Spielte für Sturm nur 21 Mal. © GEPA 11/25 Hansi Müller: Über sein Gesicht wurden schon Lieder geschrieben, doch auch was er mit dem Fußball anstellte, war hübsch. Der Europameister von 1980 ließ seine Karriere in Tirol ausklingen, wo er in fünf Jahren zwei Meistertitel feierte. © GEPA 12/25 Hugo Sanchez: Der einstige Mittelstürmer, spanische Meister, Torschützenkönig, Gewinner des goldenen Schuhs und legendäre Mexiko-Knipser und Real-Madrid-Superstar kickte zwischen 1995 und 1996 beim FC Linz. Sensationell! © GEPA 13/25 Horst Heldt: War einer der besten Techniker seiner Generation in Deutschland, sein Wechsel zu Sturm wurde damals als Sensation gefeiert. Immerhin lenkte er bei Frankfurt und Köln das Spiel. Konnte seine Stärken in Graz aber nur selten ausspielen. © GEPA 14/25 Jan Vennegoor of Hesselink: Der epochale Transferflop kam im Sommer 2010 als kostspieliger Hoffnungsträger und 19-facher niederländischer Nationalspieler zu Rapid Wien und blieb nur für 13 Spiele (4 Tore). Später noch ein halbes Jahr bei PSV. © GEPA 15/25 Mario Kempes: Eigentlich kaum zu glauben dass der Weltstar Mario Kempes zwischen 1986 und 1992 für die Vienna, St. Pölten und den Kremser SC kickte. Immerhin Weltmeister, CL-Sieger, Südamerikas Fußballer des Jahres 1978, mehrfacher Torschützenkönig. © GEPA 16/25 Niko Kovac: Undenkbar, dass Red Bull Salzburg heutzutage 34-jährige Stars verpflichtet. Im Jahr 2006 noch usus. Der 83-fache kroatische Nationalspieler kickte 79 Mal für die Bullen und war absoluter Eckpfeiler und Führungsspieler. © GEPA 17/25 Alexander Manninger: Jaja, auch ein Österreicher ist dabei: Im Sommer 2005 machte Manninger einen Abstecher nach Salzburg, zuvor kickte er ja lange in Italien, bei Espanyol Barcelona und Arsenal. Sollte später noch bei Juve und Liverpool im Tor stehen. © GEPA 18/25 Frank Verlaat: Im Alter von 35 Jahren holte die Wiener Austria Frank Verlaat von Werder Bremen, der damals sogar fürs niederländische Nationalteam auflief. Ging ein Jahr später zu Sturm Graz, wo er mit Franck Silvestre die Abwehr bildete. © GEPA 19/25 Franck Silvestre: Silvstre, sogar ein Jahr älter als Verlaat, kam als 12-facher französischer Nationalspieler zu den Steirern. Verlaat und Silvstre – ohne Zweifel ziemlich kultig. © GEPA 20/25 Filip De Wilde: Dass zur gleichen Zeit mit Filip de Wilde ein knapp 40-jähriger Keeper im Tor stand, machte die Sache fast besser: Der 33-fache belgische Nationalspieler kam 2003 von Anderlecht an die Mur und wechselte sechs Monate später zu Lokeren. © GEPA 21/25 Markus Anfang: Der aktuelle Trainer von Louis Schaub in Köln feierte in jungen Jahren drei Titel mit FC Tirol, ehe er in der deutschen Bundesliga für Cottbus und Lautern im Mittelfeld wühlte. 2008 heuerte er wieder bei den Tirolern an - für drei Monate. © GEPA 22/25 Markus Schupp: Ein weiterer Ex-Bayern-Spieler, der im Alter von 32 Jahren nach Österreich kam. Zwei Meistertitel in Deutschland, danach zwei in mit Sturm. Versuchte sich zuletzt als Funktionär bei St. Pölten, wo er Fränkie Schinkels beerbte. © GEPA 23/25 Christian Schulz: Mit 358 Bundesliga-Spielen für Hannover und Werder sollte Christian Schulz Routine in Sturms Abwehr bringen. War phasenweise Kapitän, absolvierte 50 Partien für die Grazer. © GEPA 24/25 Thomas Linke: Champions-League- & UEFA-Cup-Sieger, fünf Mal deutscher Meister. Diese Erfahrung gefiel Dietrich Mateschitz und holte den Innenverteidiger zum Red-Bull-Start. Zwei Saisons später ging er zu Bayern II, wo er seine Karriere beendete. © GEPA 25/25 Läuft Alex Meier bald für Admira Wacker in der österreichischen Bundesliga auf oder nicht? Die Frage eines Engagement des Frankfurter Fußballgotts in der Südstadt dürfte sich demnächst entscheiden.

Um einen ehemaligen Kumpanen trauert Sturm-Angreifer Emeka Eze besonders: Bright Edomwonyi. "Edi" half Eze nach seinem Wechsel an die Mur bei der Akklimatisierung, führte ihn in seine Community ein und wurde sein bester Freund.

Noch heute pflegen die beiden Nigerianer engen Kontakt, Eze schaute auch das ein oder andere Mal in Wien bei seinem Kumpel vorbei. Am Mittwochabend will Eze aber nichts von Sentimentalitäten wissen. "Ich hab ihm gesagt, dass ich ihn am Rasen, wenn wir uns sehen sollten, nicht kenne. Aber leider krieg ich wenig Spielzeit. Ich will unbedingt auf den Platz", wird Eze in der Kronen Zeitung zitiert.

Und tatsächlich: Letzte Saison bis zu seinem Wadenbeinbruch noch zumindest zwischen "wichtiger Baustein" und "wichtiger Joker", stellt sich der 22-Jährige nun hinter Philipp Hosiner und Markus Pink an und kam in der Liga nur zu 99 Einsatzminuten. Gegen die Veilchen hofft Eze auf einen Startelf-Einsatz.

Sturm gegen Austria: 2. Runde im ÖFB-Cup