LASK gegen SK Rapid Wien: Livestream, TV-Übertragung und mögliche Aufstellungen

Der SK Rapid Wien will nach zwei Remis in Folge in der Bundesliga endlich wieder voll punkten. Gegen Altach (1:1) und den WAC (0:0) vermochten die Hütteldorfer zu Hause nicht zu überzeugen, nun soll auswärts gegen den LASK ein Dreier her. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und Liveticker läuft.

LASK - SK Rapid Wien: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel LASK - SK Rapid Wien Datum Sonntag, 19. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Waldstadion Pasching Schiedsrichter Markus Hameter

LASK gegen Rapid: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen dem LASK und Rapid ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf

Auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.Die Einzeloption wird auf Sky Sport 8 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

LASK gegen SCR im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu LASK gegen Rapid geht's hier!

Mögliche Aufstellungen: So könnten der LASK und Rapid spielen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Pogatetz - Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann - Goiginger, Tetteh, Joao Victor Ersatz: Gebauer - Wostry, Wiesinger, Erdogan, Benko, Jamnig, Otubanjo, Frieser

Rapid: Rapid: Strebinger - Auer, Sonnleitner, Barac, Bolingoli - D. Ljubicic, Martic - Murg, Knasmüllner, Ivan - Guillemenot Ersatz: Knoflach - Potzmann, Müldür, Thurnwald, Kostic, Schwab, Malicsek, Ve. Berisha, Alar

© GEPA

LASK vs. SK Rapid Wien: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 05.05.2018 LASK SK Rapid 0:2 24.02.2018 SK Rapid LASK 2:0 18.11.2017 LASK SK Rapid 1:2 26.08.2017 SK Rapid LASK 1:0 26.04.2017 SK Rapid LASK 2:1

Bundesliga: Partien des 4. Spieltags