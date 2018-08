FC Admira verpflichtet Seth Paintsil

Die Admira hat ihren Kader noch einmal verstärkt. Seth Paintsil wechselt vom FF Jaro aus Finnland zu den Südstädtern. Der 22-Jährige Ghanaer kann sowohl im linken als auch im rechten Mittelfeld eingesetzt werden.

"Mit der Verpflichtung von Seth Paintsil haben wir unsere Kaderplanungen abgeschlossen, wenn nichts ungewöhnliches mehr passiert", sagt Admira-Manager Amir Shapourzadeh über den vorerst letzten Neuzugang. "Er bringt viel Dynamik mit und wir sind überzeugt, dass er noch Entwicklungspotenzial hat."

In 49 Spielen der zweithöchsten Spielklasse Finnlands traf er 15 Mal und bereitete 4 weitere Treffer vor. Im finnischen Pokal erzielte er zudem in 6 Spielen 3 Tore. Paintsil besuchte einst in Ghana die Red Bull Fußball Akademie, bevor es ihn im Mai 2015 nach Europa zog.

"Nach meiner Zeit in Finnland freue ich mich sehr, dass ich jetzt mit der Admira in der ersten Bundesliga spiele. Ich bin sicher, dass ich mich hier optimal weiterentwickeln kann und werde alles dransetzen, um meiner neuen Mannschaft maximal zu helfen", erklärt Paintsil.

