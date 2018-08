ÖFB-Cup, Auslosung 2. Runde: Hammer-Los für SK Sturm - SK Rapid gegen Bundesligisten

Die Auslosung zur zweiten Runde des ÖFB-Cup 2018/19 hat dem Titelverteidiger SK Sturm ein Hammerlos eingebracht. Die Grazer müssen auswärts gegen den FK Austria Wien antreten. SK Rapid muss zum SV Mattersburg.

Der FC Red Bull Salzburg muss nach Tirol, der Serienmeister trifft auf den Regionalligisten Schwaz. Der SKN St. Pölten spielt in Saalfelden, Altach muss nach dem Sieg in Parndorf erneut eine weite Reise antreten: Die Vorarlberger duellieren sich mit Leobendorf.

Hartberg empfängt zudem Wattens, Innsbruck spielt gegen Admira-Bezwinger Neusiedl am See. Zum Kärntner Derby kommt es in Wolfsberg, der Bundesligist empfängt Austria Klagenfurt. Gespielt wird am 25. und 26. September, die Anstoßzeiten werden erst fixiert.

ÖFB-Cup: Die Auslosung der 2. Runde

Heim Gast FC Stadlau Kapfenberger SV Vöcklamarkt SV Ried GAK Vorwärts Steyr Deutschlandsberger SC SC Wiener Neustadt ASK-BSC Bruck/Leitha Austria Lustenau SA Klagenfurt FAC FC Saalfelden SKN St. Pölten ATSV Stadl-Paura LASK SC Schwaz Red Bull Salzburg SC Neusiedl/See Wacker Innsbruck SV Leobendorf SCR Altach SV Horn SV Lafnitz SV Mattersburg SK Rapid TSV Hartberg WSG Wattens FK Austria Wien SK Sturm WAC SK Austria Klagenfurt

ÖFB-Cup, 1. Runde: Die gesammelten Ergebnisse