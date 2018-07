Done Deal! SK Sturm Graz verpflichtet Otar Kiteishvili

International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC UEFA Europa League Häcken -

RB Leipzig Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Community Shield Chelsea -

Man City Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship QPR -

Sheffield Utd Premier League Wolverhampton -

Everton Championship Derby County -

Leeds Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Premier League Watford -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Liverpool -

West Ham Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Die Tinte ist trocken: wie SPOX bereits vor vier Tagen berichtete, wechselt der Georgier Otar Kiteishvili von Dinamo Tiflis an die Mur und wird ein Grazer. Sturm vermeldete den Transfer bereits als fix.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnet einen Vier-Jahresvertrag in der steirischen Landeshauptstadt, ist bereits der fünfte Georgier, der in der Geschichte des Vereins für die Schwarz-Weißen aufläuft.

Mit Kiteishvili holen sich die Grazer einen der Rising Stars aus Georgien in ihr Team. Der Neo-Blacky absolvierte 25 Nationalteamspiele, schoss dabei sieben Tore. Mit Dinamo Tiflis kickte Kiteishvili gar schon in der Champions League, atmete in 10 internationalen Spielen bereits Europa-Cup-Flair ein.

Heiko Vogel: "Ein sehr beweglicher Spieler"

Sportdirektor Günter Kreissl zeigt sich auf der Homepage der Grazer hocherfreut: "Otar verfügt speziell im Offensivspiel über außergewöhnliches Potential." Auch Coach Heiko Vogel stößt in ein ähnliches Horn: "Otar ist ein sehr beweglicher Spieler, der zugleich Torgefahr für unser Mittelfeld in die Mannschaft bringt. Außerdem verfügt er bereits über nationale und internationale Erfahrung. Mit seinen 22 Jahren hat der Junge trotzdem noch enormes Entwicklungspotential. Nun ist es unsere Aufgabe ihn so rasch wie möglich in die Mannschaft zu integrieren."

Kiteishvili benötigt noch eine Arbeitsgenehmigung, ab dann ist er für Sturm einsatzbereit. Inwiefern sich der Transfer nun auf den zu erwartenden Abgang von Peter Zulj auswirkt, bleibt spannend.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19