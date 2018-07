Klub-Präsident: "Otar Kiteishvili wechselt zu Sturm Graz"

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream Club Friendlies Arminia Bielefeld -

Laut dem georgischen Medium sport24.ge steht Sturm Graz vor der Verpflichtung des Dinamo Tiflis-Kapitäns Otar Kiteishvili. "Es ist beschlossen, er wird nach Graz ziehen und dort einen Dreijahresvertrag unterschreiben", wird Dinamo-Präsident Roman Pipia zitiert.

Demnach waren auch Klubs aus Ungarn, Bulgarien und Frankreich an dem 22-jährigen zentralen Mittelfeldspieler interessiert, die Wahl fiel aber auf Sturm. Graz sei für Georgier auch keine Unbekannte, hält das Medium fest und verweist auf David Mujiri, der 106 Spiele für die Steirer absolvierte.

In Graz wurde das Gerücht noch nicht bestätigt. Unklar ist auch, ob die möglichte Verpflichtung des dreifachen georgischen Nationalspielers mit einem potenziellen Abgang von Peter Zulj in Zusammenhang stünde. Kiteishvili erzielte in der laufenden Saison elf Treffer und führt damit die Torschützenliste der Erovnuli Liga an. Zudem bereitete Kiteishvili zehn weitere Tore vor. Sein Vertrag in Tiflis läuft noch bis Sommer 2019 - es wäre also eine Ablösesumme fällig.

