FC Bayern-News und -Gerüchte: Real lehnte Kovacic-Transfer nach München ab

International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC UEFA Europa League Häcken -

RB Leipzig Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Community Shield Chelsea -

Man City Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship QPR -

Sheffield Utd Premier League Wolverhampton -

Everton Championship Derby County -

Leeds Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Der FC Bayern München war offenbar an Mateo Kovacic interessiert. Doch Real Madrid machte den Bemühungen einen Strich durch die Rechnung. Der Transfer von Arturo Vidal zu Inter scheint derweil festzustehen.

FC Bayern war offenbar an Mateo Kovacic interessiert

Der kroatische Vize-Weltmeister Mateo Kovacic von Real Madrid stand offenbar auf der Wunschliste des FC Bayern. Das berichtet die spanische AS. Demnach haben die Münchner bei den Königlichen bezüglich eines Transfers angeklopft - blitzten aber ab.

Denn Neu-Trainer Julen Lopetegui baut dem Bericht zufolge auf Kovacic als potentiellen Erben von Luka Modric. Das allerdings soll entgegen des Willens von Kovacic sein, der einen Wechselwunsch geäußert haben soll. Er hat jedoch einen Vertrag bis 2021.

Arturo Vidal: Einigung über Transfer zu Inter Mailand

Der Wechsel von Arturo Vidal zu Inter Mailand ist so gut wie perfekt. Das berichten Medien übereinstimmend. Demnach haben alle Parteien den Rahmenbedingungen eines Wechsels bereits zugestimmt.

Diese Rahmenbedingungen kommen gleichwohl kurios daher: So soll der chilenische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister um ein Jahr bis 2020 verlängern. Dann soll Vidal zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden und 2019 für 18 bis 20 Millionen Euro an Inter verkauft werden. Grund dafür könnte laut italienischen Medien sein, dass Inter bei einem klassischen Kauf Probleme mit dem Financial Fairplay bekommen könnte.

© getty

Vidals Leistungsdaten beim FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 79 14 12 Champions League 27 5 3 DFB-Pokal 15 2 3

FC Bayern vor Trainingslager am Tegernsee

Am kommenden Donnerstag bricht der FC Bayern ins Trainingslager an den Tegernsee auf. Dort bereitet sich das Team von Neu-Trainer Niko Kovac acht Tage lang auf die kommende Saison vor. Auch ein Testspiel steht auf dem Programm.

Am Dienstag und Mittwoch haben die Stars des Rekordmeisters frei, nachdem sie von der strapaziösen USA-Reise zurückgekehrt waren. Bis auf Weltmeister Corentin Tolisso stehen Kovac anschließend alle Spieler zur Verfügung.

Neben fünf öffentlichen Trainingseinheiten des FCB findet auch ein Testspiel statt: Am Mittwoch, den 8. August trifft der FC Bayern auf den ortsansässigen Klub FC Rottach-Egern.