SK Rapid verleiht Denis Bosnjak an den Floridsdorfer AC

Der SK Rapid hat einen weiteren Spieler an seinen Kooperationsverein Floridsdorfer AC verliehen. Der Defensivallrounder Denis Bosnjak wird in der kommenden Saison im Norden Wiens auflaufen.

"Ich freue mich sehr, dass die Liga am kommenden Wochenende startet", wird Bosnjak in einer Aussendung zitiert. "Mit dem neuen Format warten einige heiße Partien auf uns und ich hoffe, ich kann der Mannschaft mit guten Leistungen helfen."

"Denis hat schon vor Längerem unser Interesse geweckt", erklärte FAC-Manager Lukas Fischer. "Ich hätte ihn gerne bereits in der vergangenen Winterpause nach Floridsdorf geholt und freue jetzt umso mehr, dass er nun zu uns gekommen ist. Dass die Kooperation mit Rapid Wien insbesondere in dieser Saison so hervorragend funktioniert, freut mich zudem sehr, denn wir können gerade den jungen Spielern in der 2. Liga eine gute Plattform bieten."

Die Saisonvorbereitung absolvierte der 21 Jahre alte Bosnjak noch mit der Rapid-Profimannschaft. In der vergangenen Saison kam er als Kapitän von Rapid II auf 17 Einsätze - hauptsächlich im defensiven Mittelfeld.

Er ist neben Julian Krenn, Belmin Jenciragic und Ceyhun Tüccar der vierte Spieler aus dem Nachwuchs von Rapid, der im Kader der Floridsdorfer steht.

