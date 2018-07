FK Austria Wien: Spieler schwärmen von "überragender Atmosphäre" im neuen Stadion

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream J1 League Live Kobe -

Nach dem umkämpften 2:1-(1:1)-Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga gegen Wacker Innsbruck ist die Erleichterung bei Austria Wien spürbar gewesen. "Man weiß vor dem Start nie, wo man steht, wir wollten den Sieg unbedingt. Aber wir werden ihn nicht überbewerten", brachte Kapitän Alexander Grünwald die Stimmung auf den Punkt.

Bei den Wienern herrschte nach dem gelungenen Pflichtspieldebüt in der runderneuerten Heimstätte hingegen nicht zuletzt dank der "überragenden" Atmosphäre auf den Rängen Zufriedenheit. "Wir wissen, dass wir für die Stimmung verantwortlich sind", erklärte Michael Madl, der sich über den echten Heimvorteil freute. "Heute haben wir ein bisschen was zurückgeben können." Mit 13.155 Zusehern waren beim Ligastart fast doppelt so viele Fans im Stadion wie durchschnittlich in der vergangenen Saison im Happel-Oval (6.795).

Die Ehre des ersten Austria-Treffers in der neuen Generali-Arena blieb mit Grünwald dem besten Akteur des Abends vorbehalten. "Darüber habe ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Im Nachhinein ist es natürlich schön. Ich bin ja doch schon länger hier und kenne das Stadion, wie es früher ausgesehen hat", freute sich der 29-Jährige.

Austria siegt gegen Innsbruck: Die Begegnungen der ersten Runde