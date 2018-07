Ex-Bulle Taxiarchis Fountas wechselt zum SKN St. Pölten

Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Austria Wien -

Der SKN St. Pölten ist auf der Suche nach einem Flügelspieler fündig geworden. Die Wölfe verpflichteten Taxiarchis Fountas und somit einen Akteur, der die österreichische Bundesliga bereits kennt.

Der 22-jährige, der in der abgelaufenen Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach in der deutschen 3. Liga unter Vertrag stand, kam im Jahr 2013 vom AEK Athen zum FC Red Bull Salzburg und spielte in den darauffolgenden Jahren auch für den FC Liefering und den SV Grödig und kam in der Bundesliga sieben Mal zum Einsatz.

Zudem wurde er in die griechische erste Liga verliehen, wo er in 92 Partien für Asteras Tripolis und Panionios Athen elf Tore und elf Assists für sich verbuchen konnte. Der Grieche unterschreibt einen Einhahres-Vertrag (plus Option) und erhält die Rückennummer 9.

"Mit der Verpflichtung von Taxarchis ist es uns gelungen, die letzte freie Position in unserem Kader entsprechend zu besetzen. Er verfügt für sein noch junges Alter bereits über einiges an nationaler und internationaler Erfahrung und hat unser gesamtes Betreuerteam in den letzten Tagen von seinen Qualitäten überzeugt", freut sich General Manger Andreas Blumauer über seinen Neuzugang.